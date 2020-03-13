ثلاثة فرق كانت على استعداد للمشاركة بجائزة أستراليا الكبرى

أحاطت الشكوك بسباق أستراليا بعدما أعلن فريق مكلارين انسحابه من المنافسات اليوم الخميس إثر إصابة أحد أعضائه بفيروس كورونا. وقد تمّ عقد لقاءات بعدها بساعات قليلة إذ بدا بأنّ البطولة تتجّه إلى إلغاء الجولة الافتتاحية من الموسم.

ولكن لم تُصدر البطولة بيانًا رسميًا سريعًا حيث سرت العديد من التقارير والأخبار المتناقضة ما أحدث حالة من الفوضى قبل ساعات قليلة من انطلاق التجارب الحرّة الأولى.

وقد تبيّن بأنّ ثلاثة فريق كانت على استعداد للمشاركة بالسباق في مشهدٍ مماثل لما حدث خلال جائزة الولايات المتحدة الكبرى على حلبة إنديانابوليس في العام 2005.

والفرق التي أرادت المشاركة هي ريد بُل وفريقها الرديف ألفا تاوري بالإضافة إلى ريسينغ بوينت، بينما فضّلت الفرق الأخرى عدم الخروج إلى الحلبة، حيث تمّ الإعلان في وقتٍ لاحق عن إلغاء الجولة الافتتاحية وعدم إقامتها في موعدها.

وقد أشار البعض إلى أنه حتى قبل صدور القرار، قام سيباستيان فيتيل وزميله السابق كيمي رايكونن بالإضافة إلى لاندو نوريس بالسفر على متن طيران الإمارات إلى دبي.