ثلاثة فرق تُعارض العقوبات الرياضيّة لخروقات سقف النفقات

اعتمدت الفورمولا واحد سقف ميزانيّات حُدّد بـ 145 مليون دولار لموسم 2021، وتتمّ مراقبته من خلال قوانين ماليّة جديدة بالكامل ستُطبّق إلى جانب القوانين الرياضيّة والتقنيّة.

وتنصّ القوانين الماليّة على عقوبات لخروقات سقف النفقات ويُمكن أن تشمل عقوبات ماليّة، وعقوبات رياضيّة طفيفة، وعقوبات رياضيّة ماديّة أو مراقبة مكثّفة.

لكن طفت على السطح معلومات تفيد بأنّ ثلاثة فرق صوّتت ضدّ تطبيق العقوبات الرياضيّة لخروقات القوانين الماليّة ضمن اجتماع لجنة الفورمولا واحد الأخير.

ويتفهّم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ تلك الفرق الثلاثة هي ريد بُل، وفيراري وألفا تاوري.

وقال وولف أمسٍ الجمعة أنّ هناك "مواضيع بحاجة للتوضيح والتخصيص والتدقيق" في ما يتعلّق بسقف النفقات خلال العام الأوّل من تطبيقه.

وقال النمساوي: "صوّتت مجموعة كبيرة من الفرق، سبعة من أصل 10، لصالح تقديم عقوبات رياضيّة لقاء الخروقات الماليّة".

وأضاف: "هناك عقوبات ماليّة فقط في الوقت الحاضر. وصوّتت ثلاثة فرق ضدّ المقترح، قائلة أنّها ستقبل بالعقوبات الماليّة لكنّنا لا تريد العقوبات الرياضيّة".

وأكمل: "ذلك غريبٌ بعض الشيء. لكنّني أعتقد بأنّ الحلّ الوسط الذي توصّلنا إليه الآن هو فهم سبب تلك المعارضة وأيّ قوانين يشعرون بأنّها غير مكتملة أو غير مريحة".

وأردف: "وضعنا لأنفسنا هدف بضعة أسابيع لمحاولة حلّ كلّ ذلك، وحينها سيفهم الجميع أنّ خروقات سقف النفقات يجب أن يُنظر لها بذات النظرة تجاه الخروقات التقنيّة على صعيد العقوبات الرياضيّة".

وكان كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل قد قال أمسٍ الجمعة أنّ العقوبات لقاء الخروقات "واضحةٌ بالفعل".

وقال: "هناك محادثات جارية حول الإجراءات، وذلك بسبب القوانين الجديدة التي يتمّ تجهيزها وتنظيمها".

وأكمل: "آمل أن يتمّ ذلك في غضون شهر وأن يكون كلّ شيء واضحًا على صعيد الإجراءات".