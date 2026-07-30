بدأت مرسيدس موسم 2026 بقوة تحت القوانين الجديدة، حيث حققت الفوز في 8 من أصل أول 11 سباقًا. وكان كيمي أنتونيلي، متصدر بطولة العالم، المسيطر خلال النصف الأول من الموسم، في حين تراجع زميله في الفريق جورج راسل بفارق 59 نقطة بسبب المشاكل التقنية وسوء الحظ.

ورغم أن المنافسة على الحلبة لم تتحول بعد إلى توتر واضح بين السائقين، فإنها تفتح الباب أمام إمكانية تكرار المعركة المحتدمة على اللقب التي شهدتها مرسيدس بين لويس هاميلتون ونيكو روزبرغ خلال الفترة بين عامي 2014 و2016.

وخلال حديث حصري مع موقع RacingNews365، أدلى وولف بتصريح واضح قائلًا: "لن أسمح أبدًا بتكرار ما حدث في الماضي".

وأضاف: "هذا الأمر لن يحدث مجددًا، لا بالنسبة لي ولا بالنسبة للفريق، الأمر بهذه البساطة".

وأكمل: "إذا حاول أحد السائقين القيام بذلك، فسأخرجه من السيارة".

وعند حديثه عن جورج راسل، الذي بدأ الموسم بشكل قوي بتحقيق الفوز في أستراليا، قبل أن يتراجع بسبب سلسلة من الأحداث السيئة، مثل تعطل المحرك في كندا، وعقوبة المرور عبر منطقة الصيانة في موناكو، والحادث في اللفة الأولى ببلجيكا، أكد وولف ثقته الكاملة بالسائق البريطاني.

حيث قال: "كان جورج متصدرًا في مونتريـال، لكنه لم يتمكن من إنهاء السباق".

وأكمل: "كان بإمكانه تحقيق فوز آخر هناك، وهذا كان سيمنحه بالتأكيد دفعة معنوية كبيرة في السباقات التالية".

وتابع: "بصراحة، واجهنا مشكلة في المحرك داخل سيارته استغرق تشخيصها وقتًا طويلًا، وكلفته وقتًا في كل لفة".

وأردف: "لقد بدأ الموسم باعتباره أحد المرشحين، لذلك كان هناك بعض الضغط عليه. أما كيمي، فهو يقدم عملًا رائعًا هذا العام رغم أنه خاض تسعة سباقات الموسم الماضي دون أن يسجل أي نقاط".

وأضاف: "فجأة تغيرت التوقعات، ووجد راسل نفسه متأخرًا قليلًا".

لكن وولف شدد على أن راسل قادر على التعامل مع هذا الوضع أكثر من أي سائق آخر.

حيث قال: "إذا كان هناك شخص على شبكة الانطلاق قادرٌ على إدارة هذا الوضع بشكل جيد، فهو جورج، لأنه سائق قوي جدًا من الناحية الذهنية".

وأردف: "إن أفضل السائقين، مثله، يعرفون كيفية قلب الأمور لصالحهم".

واختتم: "لهذا السبب لدي ثقة كاملة بجورج، وأنا مقتنع تمامًا بأنه قادر على عكس هذا الاتجاه السلبي".