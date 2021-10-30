ثقة بيريز بنفسه تعززت مع بلوغ ريد بُل إعدادات ملائمة أكثر لأسلوب قيادته

عانى المكسيكي لمعظم الموسم من أجل مُجاراة وتيرة زميله بالفريق ماكس فيرشتابن.

وسجّل بيريز فوزه الأول لصالح ريد بُل في باكو في يونيو/حزيران الماضي، لكن بدءًا من جائزة بريطانيا الكبرى وحتى جائزة روسيا الكبرى، خاص بيريز سلسلة صعبة من 6 سباقات لم يسجّل خلالها سوى 16 نقطة فقط.

كما أنّ تقدّمه تعرقل بالحادثة التي كان ضحيتها على المنعطف الأول في المجر، وانطلاقه من خط الحظائر بعد تغيير وحدة طاقته في هولندا.

مع ذلك، عاد بيريز إلى أدائه المعهود مؤخرًا، حيث صعد إلى العتبة الثالثة لمنصة التتويج في تركيا والولايات المتحدة.

كما تمتع في أوستن بواحدة من أفضل تأدياته في التصفيات هذا الموسم، حيث انطلق من المركز الثالث بفارق عُشرين من الثانية فقط خلف زمن قطب الانطلاق الأول لفيرشتابن.

وقد شدّد هورنر على أن الفريق بحاجة إلى بيريز "قوي" من أجل دعم سعي زميله فيرشتابن نحو اللقب وكذلك سعي الفريق نحو لقب الصانعين.

فقال عن بيريز عقب سباق أوستن: "أعتقد أن ثقته هي السبب. فقد عادت إليه خلال السباقات القليلة الماضية. كان قويًا في مونزا وسوتشي، كما كان ينبغي أن يتواجد على منصة التتويج في كلا السباقين".

وأضاف: "قدّم أداءً جيّدًا في إسطنبول، وظهر بوتيرة قوية طوال نهاية هذا الأسبوع. لذلك أعتقد بأنّ السبب هو ثقته بنفسه. نحن بحاجة إلى أن يقدم أداءً قويًا في ذلك الوقت من الموسم. نتيجته اليوم كانت رائعة".

وتابع: "أعتقد بأننا تمكنا من إيجاد ضبط للإعدادات يناسبه بشكل جيد. وكذلك ترتيب السيارة حول أسلوب قيادتها على نحوٍ أفضل بعض الشيء. هناك بعض السباقات الهامة القادمة، لهذا نحن بحاجة إلى أن يقوم كذلك بما فعله اليوم".

واختتم: "لم يحالفه الحظ بأن يحصد قطب الانطلاق الأول هنا، وذلك يعني أن تقدمه كان رائعًا في الفترة الأخيرة".