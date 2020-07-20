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ثغرة في القوانين ستمنح ريسينغ بوينت وألفا تاوري تحديثات "مجانية" في 2021

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ثغرة في القوانين ستمنح ريسينغ بوينت وألفا تاوري تحديثات "مجانية" في 2021
20-07-2020

ستسمح ثغرة محتملة في نظام مفاتيح التطوير الجديد لكل من ريسينغ بوينت وألفا تاوري بتقديم تحديثات هامة من دون استهلاك مفاتيح التطوير المتاحة لهما - وذلك في ظلّ إحباط الفرق المنافسة بالفعل من الطريقة التي صعد بها أداء الفريق المتمركز في سيلفرستون عبر نسخ تصميم سيارة مرسيدس 2019 "دبليو10".

مرّت هذه الثغرة عندما صوّتت الفرق على حزمة كبيرة من الإجراءات التي تهدف للتعامل مع حقبة ما بعد تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19"، والتي تضمّنت كذلك مستوى أقل لسقف النفقات.

حيث أنّها باتت مؤخّرًا فقط مصدر تخوّف للفرق المنافسة، ولا سيّما في ظل التقدّم الواضح الذي حققته ريسينغ بوينت لناحية الأداء بعد جولتين فقط من هذا الموسم.

وكجزء من قانون تجميد تطوير المكوّنات المصادق عليها والذي يسري حتى نهاية موسم 2021، فقد تمّ السماح لكل فريق باستخدام مفتاحَي تطوير على أحد جوانب السيارة، حيث تهدف تلك الفكرة في جوهرها إلى السماح للفرق بمعالجة مشكلة معينة تواجههم مع السيارة الحالية، والتي من دون ذلك ستظل مصدر معاناة لهم حتى نهاية الموسم المُقبل.

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ويتعيّن على الفرق إعلام "فيا" يوم الأربعاء المُقبل بالكيفية التي يرغبون بها استخدام مفاتيح التطوير المتاحة لهم، ومن ثمّ في وقت لاحق سيتوجّب عليهم التقدّم بالتفاصيل الكاملة لخطط التحديثات.

ويتضمّن القانون الجديد بين ثناياه أنّه وفي حال استخدم فريق زبون مكوّنًا طبّق الفريق المزوّد مفاتيح التطوير عليه من أجل تحديثه، فعليه كذلك التخلّي عن مفاتيح تطويره من أجل السماح له باستخدامه.

مع ذلك، فإنّ بمقدور الفرق الزبائن التي تستخدم حاليًا مكوّنات بمواصفات 2019 التحديث إلى نسخ 2020 الأصلية التي استُخدمت من قِبَل فرقها الشريكة من دون استهلاك مفاتيح التطوير المتاحة لهم.

وتنص القوانين التقنية الجديدة لموسم 2021 على أنّه وإذا ما رغب فريق يستخدم حاليًا مكونات 2019 في "التحديث إلى مواصفات 2020 لاستخدامها في موسم 2021، فإنّ ذلك التغيير سيكون مقبولًا من دون الاستعانة بأيّة مفاتيح تطوير".

وتستخدم ريسينغ بوينت حاليًا علبة تروس مرسيدس بمواصفات 2019، إذ ووفق خطتها الأصلية، سيكون بوسع الفريق الآن أخذ نسخة 2020 لاستخدامها في الموسم المُقبل، عندما تتغير تسمية الفريق إلى أستون مارتن، من دون استهلاك مفاتيح التطوير.

كما سيكون بوسع ريسينغ بوينت الاستعانة بمكونات أساسية أخرى خاصة بنظام التعليق والأنظمة الهيدروليكية، وأنظمة الكبح والتوجيه من مرسيدس بمواصفات 2020، ورغم ذلك سيكون الفريق البريطاني قادرًا على الاستفادة من مفاتحَي تطوير لتحديث جانب آخر من سيارته لموسم 2021.

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في المقابل، تتواجد ألفا تاوري ضمن وضع مشابه، حيث سيكون بمقدورها كذلك استبدال علبة تروسها من ريد بُل بمواصفات 2019 ومكوّنات أخرى بنسخ بمواصفات 2020 تستخدمها العلامة النمساوية هذا العام على سيارتها.

مع ذلك، فإنّ زبونَي فيراري، هاس وألفا روميو، لن يحصلا على ذات الفرصة من أجل القيام بتحديثات مجانية، حيث أنّهما يستخدمان بالفعل مكوّنات أو تصميمات بمواصفات 2020 هذا العام مزوّدة لهما من مارانيللو.

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