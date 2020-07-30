ثبوت إصابة سيرجيو بيريز بفيروس كورونا قبيل جائزة بريطانيا الكبرى

لم يكن سائق ريسينغ بوينت حاضرًا في سيلفرستون اليوم الخميس على إثر عدم إثبات نتيجة تحليله السابق لنتيجة مؤكّدة، ما كان يعني ضرورة خضوعه لتحليل جديد.

وضمن بيانٍ أصدرته "فيا" مساء الخميس، تمّ التأكيد على أنّ نتيجة تحليل بيريز الثاني كانت إيجابيّة.

وجاء في البيا: "على إثر إعلان اليوم أنّ سيرجيو بيريز من فريق ريسينغ بوينت حصل على نتيجة تحليل غير قاطعة على حلبة سيلفرستون قبيل جائزة بريطانيا الكبرى 2020، يُمكن لفيا والفورمولا واحد الآن تأكيد أنّ التحليل الثاني كان إيجابيًا".

وأضاف: "دخل بيريز في فترة حجر صحيّ بما يتماشى مع التعليمات التي تفرضها سلطات الصحّة العامة، وسيُواصل اتّباع الإجراء الذي تفرضه تلك السلطات".

وتابع: "بمساعدة المنظّم المحليّ وسلطات الصحّة العامة ومندوب فيا المسؤول عن جوانب فيروس كوفيد-19، أُجريت عمليّة تتبّع لكلّ من كانوا على تواصل مقرّب معه وتمّ وضعهم جميعًا في الحجر الصحيّ".

وأكمل: "سمح احتواء المسألة بأن لا يكون لهذه الواقعة أيّة تبعات واسعة على أحداث عطلة نهاية الأسبوع".

وأصبح بذلك بيريز أوّل سائق فورمولا واحد يُصاب بالفيروس، وسيتخلّف عن المشاركة في جائزة بريطانيا الكبرى أثناء بقائه في الحجر الصحيّ نتيجة لهذا التحليل الإيجابيّ.

وأصدر فريق ريسينغ بوينت بيانًا أكّد فيه أنّ بيريز "في حالة جسديّة جيّدة وفي روحٍ معنويّة عالية" بالرغم من نتيجة التحليل الإيجابيّة.

وأضاف الفريق: "ننوي التسابق بسيارتَين يوم الأحد. سنعلن عن الخطوات التالية لجائزة بريطانيا الكبرى في الوقت المناسب".

كما نقل الفريق مجموعة صغيرة من أعضائه الذين احتكّوا ببيريز إلى وضع الحجر الذاتي من أجل اتّباع بروتوكول "الفقاعة" الذي تفرضه الفورمولا واحد.