تيكتوم ينضم إلى ويليامز في دور سائق التطوير لموسم 2020

أمضى تيكتوم النصف الثاني من موسم 2019 على الخطوط الجانبية بعد خسارة مقعده في بطولة السوبر فورمولا في وقت مبكّر من هذا العام إثر تخلّي ريد بُل عنه من برنامجها للناشئين في الفورمولا واحد.

مع ذلك، عاد تيكتوم للسباقات من بوابة جائزة ماكاو الكبرى للفورمولا 3، قبل أن يؤمّن مقعدًا له ضمن منافسات الفورمولا 2 مع فريق "دامس" في موسم 2020.

وقد صرّح تيكتوم لموقعنا "موتورسبورت.كوم" في ماكاو بأنّه يحظى باهتمام فرق في الفورمولا واحد، إذ أعلنت ويليامز الآن بأنّ صاحب مركز الوصافة في بطولة الفورمولا 3 الأوروبية الموسم الماضي سينضمّ إلى أكاديميتها للسائقين.

ويبدو بأنّ سائق الاختبار السابق لدى ريد بُل "سينغمس تمامًا" داخل الفريق البريطاني خلال السباقات وفي المصنع، حيث سيجمع بين برنامج مكثّف للمُحاكاة وحضوره في جائزتين في 2020.

وتعليقًا على على انضمامه إلى ويليامز، قال تيكتوم: "إنّه لشرف أن أنضمّ إلى أكاديمية ويليامز ريسينغ للسائقين، ولا سيّما في ظلّ التاريخ الذي يحظى به الفريق في رياضتنا".

وأضاف: "سيُمثّل الوقت الذي سأمضيه على جهاز المُحاكاة وتجربة العمل مع الفريق تطوّرًا لي لا يُقدّر بثمن. أن أتواجد بشكل متكامل ضمن عمليات الفريق سيُعدّ فرصة رائعة، إذ أتطلّع إلى المساهمة في تقدّم الفريق بكلّ طريقة ممكنة".

من جانبها عقّبت كلير ويليامز نائبة مدير الفريق على ذلك قائلة: "أشعر بالسرور إثر انضمام دان - موهبة بريطانية أخرى مثيرة - إلى أكاديمية ويليامز للسائقين. حيث أنّ قدرته داخل السيارة فرضت نفسها من خلال تحقيقه فوزين متتاليين في ماكاو في 2017 و2018، كما أنّ خبرته التقنية ستكون قيّمة للفريق، إذ نتطلّع إلى مساعدته على التطوّر في 2020".

وكان تيكتوم قد صرّح الشهر الماضي بأنّه وإذا لم يتمكن من دخول معترك الفورمولا واحد، فسوف ينسى تمامًا رياضة السيارات، ما لم يحصل على صفقة جيّدة للغاية في مكان آخر.

إذ أنّ صفقته الآن مع ويليامز، إلى جانب دخوله منافسات الفورمولا 2 العام المُقبل، سيُمثلان فرصة له كي يستعيد طموحه من جديد بعد خسارة الدعم من ريد بُل.