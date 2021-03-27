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تيكتوم يبقى ضمن دوره كسائق تطوير مع فريق ويليامز

سيواصل دان تيكتوم الفائز مرتين بسباق جائزة ماكاو الكبرى وسائق الفورمولا 2 العمل كسائق تطوير لدى فريق ويليامز للفورمولا واحد 2021.

تيكتوم يبقى ضمن دوره كسائق تطوير مع فريق ويليامز

انضم تيكتوم إلى فريق ويليامز ضمن نفس الدور الموسم الماضي، بعد عام واحد على خروجه من برنامج ريد بُل للناشئين.

وقالت ويليامز أنّ صاحب الـ 21 عاماً سيواصل عمله "للبناء على ما قام به في موسم 2021، إضافة إلى الاندماج ضمن أعمال الفريق على المسار وفي المصنع".

حيث قال تيكتوم: "أنا مسرور جداً لمواصلة الشراكة مع ويليامز كسائق تطوير".

وأكمل: "سيكون من الممتع التواجد على الحلبات هذا الموسم، بعد عام صعبٍ مضى".

وتابع: "أتطلع قدماً لمواصلة تقديم دعمي ضمن جهاز المحاكاة، وتركيزي كبير هذا العام".

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من جهته، قال سايمون روبرتس مدير فريق ويليامز: "من الرائع مواصلة العمل مع دان ضمن دوره كسائق تطوير لدى فريق ويليامز".

وأضاف: "إنه سائق يافع مثير للإعجاب مع الكثير من الموهبة، وهذا ما أثبته في ماكاو، وكذلك خلال موسمه كناشئ في الفورمولا 2".

وأكمل: "رأينا بوضوح مهاراته على جهاز المحاكاة كما لعب دوراً هاماً في مساعدتنا خلال عملية تطوير السيارة ليصبح أحد أهم أعضاء الفريق".

واختتم: "نتطلع قدماً لمشاهدته يتقدم ويتطور في 2021".

يشار إلى أن تيكتوم أحرز انتصارَيه في ماكاو عامي  2017 - وهو العام الذي أحرز فيه جائزة سائق العام من مكلارين و2018. كما أحرز فوزاً واحداً في الفورمولا 2 على حلبة سيلفرستون.

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