تيد كرافيتز: ريد بُل دائمًا ما تستخدم مصطلح "حادثة تسابق" عندما يكون فيرستابن المخطئ
انتقد تيد كرافيتز مذيع سكاي اف1 الشهير فريق ريد بُل بعد حادثة تصادم ماكس فيرستابن ولويس هاميلتون في سباق المجر، مُشيرًا إلى أن ريد بُل تستخدم مصطلح "حادثة تسابق" فقط عندما يتسبب الهولندي بالحادثة.
حادث ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
وضعت مرسيدس سائقها هاميلتون أمام فيرستابن بعد سلسلة التوقفات الأولى في سباق المجر، ما تسبب في تصعيد عدائية فيرستابن الذي لم يتمكن من تجاوز هاميلتون حتى دخل بطل العالم السباعي لخط الحظائر من أجل توقفه الثاني.
وقد عاد فيرستابن – الذي كان ما يزال خلف هاميلتون خلال الفترة الأخيرة من السباق - للهجوم على غريمه الأزلي، ولكن هذه المرة تم حجزه بينما كان يحاول المرور من الجهة الداخلية لسيارة مرسيدس عند المنعطف الأول، حيث أغلق مكابحه واصطدم بالإطار الأمامي الأيمن لهاميلتون وطار في الهواء لوهلة.
رغم ذلك، تمكن سائق ريد بُل من العودة إلى المسار مرة أخرى واستكمال السباق، لكنه اكتفى بالمركز الخامس.
وقد حلل المراقبون الحادثة، والتي وصفها هاميلتون بأنها حادثة تسابق، وقرروا عدم اتخاذ إجراء إضافي. بينما استخدم كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل ذات المصطلح لوصف حادثة سائقه مع سائق مرسيدس.
مع ذلك، يشعر كرافيتز بأن اللوم يقع على فيرستابن في تلك الحادثة، مشيرًا إلى أن ريد بُل تستخدم هذا المصطلح فقط عندما يكون فيرستابن هو المخطئ.
حيث قال: "في البداية، يقولون بأنها حادثة تسابق، وهو ما تفعله ريد بُل عندما يكون ماكس هو المخطئ".
وأضاف: "لكن الآخرين يقولون بأن ماكس أخطأ وفوّت نقطة الكبح، وإذا ما لم ينعطف لويس، لكان قد مر مباشرة. لويس كان هناك ومن ثم ماكس صعد على إطاره".
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