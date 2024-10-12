تويوتا تصرّ على "عدم وجود خطّة" لتصنيع محرّك فورمولا 1 أو العودة بفريقها

قال الصانع الياباني تويوتا أنّ أيّ عودة رسميّة للفورمولا 1 – سواءً عبر محرّكٍ أو بفريقها الخاص – ليست مطروحة بالرغم من شراكته مع فريق هاس.

أعلنت تويوتا يوم الجمعة عن توصّلها إلى صفقة شراكة تقنيّة طويلة الأمد مع فريق هاس، والتي ستشمل عمل الطرفين على برنامج احتبارات، وبرنامج تطوير انسيابيّ وتصنيع المكوّنات.

ويُعدّ هذا البروز الرسمي الأوّل لاسم تويوتا في الفورمولا 1 منذ نهاية موسم 2009 على خلفيّة نتائجها الضعيفة والأزمة الماليّة العالميّة.

وجاء عزم تويوتا على تدريب السائقين والطاقم ليدفع البعض للحديث عن أنّ هذه الشراكة قد تكون بمثابة جسّ نبضٍ قبل عودة رسميّة أكبر حجمًا.

وقد يكون أحد الخيارات أمام تويوتا العمل على محرّكٍ هجينٍ خاصٍ بها للانضمام إلى الفورمولا 1 كمزوّد محرّكات في 2028 أو 2029.

لكنّ القائمين على الصانع الياباني أوضحوا أنّ صفقة الشراكة مع هاس هي كلّ ما يُفكّرون فيه في الوقت الحاضر، حيث قالوا أنّ الأولويّة هي استخدام المعارف التي يتمّ كسبها من الشراكة للمساعدة في تحسين تطوير سيارات الطرقات.

وقال ماسايا كاجي المدير العام لهندسة رياضة المحرّكات في تويوتا غازو ريسينغ: "ليست لدينا أيّة خططٍ لتزويد وحدات الطاقة في الوقت الحاضر".

شراكة تويوتا غازو وهاس الصورة من قبل: موتورسبورت.كوم

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان العمل الجديد في الفورمولا 1 قد يُمثّل شرارة اهتمامٍ تنافسيّ بالتسابق مرّة أخرى، أجاب كاجي: "في الحقيقة ليست لدينا أيّ خطّة للحصول على فريقٍ في الفورمولا 1. لدينا أفضل خيارٍ في الوقت الحاضر، والخيار الأفضل هو التعاون مع هاس".

من جانبه قال آكيو تويوتا رئيس تويوتا، الذي اتّخذ قرار مغادرة الفورمولا 1 في 2009، أنّ هذه الشراكة جاءت نتيجة تغيّر ظروف شركته.

وقال: "أعتقد بأنّ تويوتا كانت مهتمّة بجعل الشركة أكبر حينها (عند مغادرة الفورمولا) وليس جعل السيارات أفضل".

وأضاف: "كرئيس، قرّرت حينها أنّ أهداف الشركة كانت المبيعات والأرباح، وهذا النوع من النشاطات (الفورمولا 1) لم يكن مناسبًا للشركة".

وأكمل: "حوّلنا أنفسنا الآن إلى شركة تنتج سيارات أفضل بناءً على رياضة المحرّكات. ولفعل ذلك، نحتاج لأشخاص يُمكنهم تحمّل مسؤوليّة ذلك".