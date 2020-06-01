تويوتا تتبرّع بآخر سياراتها في الفورمولا واحد لـ "فيا" من أجل مزاد خيري للوباء

قدّم السائقون والفرق بعض التبّرعات المثيرة للإعجاب لمزاد "سباق ضدّ كوفيد" الذي ستُنضّمه مؤسّسة "آر.ام سوثبي" بالتعاون مع الهلال الأحمر والصليب الأحمر. وقدّمت "فيا" بالفعل تبرّعًا بقيمة 1 مليون يورو.

وتبرّعت تويوتا بسيارتها التي تحمل الهيكل رقم "تي.اف109-01" من موسم 2009 والتي قادها يارنو ترولي وتيمو غلوك خلال التجارب المبكّرة ذلك الموسم. وكانت شقيقاتها قد حصدت خمس منصّات تتويج وقطب انطلاق أوّل في طريق تويوتا لتحقيق المركز الخامس في بطولة الصانعين.

لكنّ الصانع الياباني قرّر الانسحاب من البطولة بنهاية ذلك العام، وفي حين أنّ نموذج 2010 قد اكتمل آنذاك، إلّا أنّه لم يتمّ التسابق به.

وأصبحت سيارة "تي.اف109-01" لاحقًا سيارة اختبارٍ لبيريللي وقادها نيك هايدفلد، وبيدرو دي لا روسا، ولوكاس دي غراسي، ورومان غروجان. ولا تزال تحمل كسوة بيريللي السوداء وهي تتضمّن محرّكًا وعلبة تروس مكتملين.

ومن بين العناصر الأخرى المعروضة للبيع نجد خوذة وبذلة دايمون هيل اللتين استخدمهما في طريقه للفوز بجائزة أستراليا الكبرى عام 1995، وكذلك بذلات توم كريستنس أسطورة سباق لومان.

من جانبها وفّرت فيراري بذلتَي سيباستيان فيتيل وشارل لوكلير من موسم 2019، إلى جانب فرصة تمضية يومٍ في جهاز محاكاة الفريق في مارانيللو، بينما قدّمت مرسيدس بدلتَي لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس إلى جانب بعض الأشياء الأخرى.

هذا وسيتمّ الإعلان عن القائمة الكاملة للمعروضات في الأيّام القليلة المقبلة.