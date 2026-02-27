تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فورمولا 1 التجارب الشتوية الثانية في البحرين

تومبازيس: يمكن تعديل أداء وضع التجاوز الجديد وفقًا للسباقات

قال نيكولاس تومبازيس إنه يمكن إجراء تعديلات من ناحية الأداء على وضع التجاوز الذي سيحل بدلًا من الدي آر إس في الموسم الجديد.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
أوسكار بياستري، مكلارين وسيرجيو بيريز، كاديلاك وفرانكو كولابينتو، ألبين

أوسكار بياستري، مكلارين وسيرجيو بيريز، كاديلاك وفرانكو كولابينتو، ألبين

الصورة من قبل: سيمون غالاوي

يمكن تفعيل نظام وضع التجاوز الجديد، كما كان الحال مع الدي آر إس، فقط عندما تقترب سيارة من أخرى بأقل من ثانية واحدة. ويرسل هذا الوضع طاقة إضافية إلى البطارية خلال لحظات التجاوز الحاسمة، ويمنح السيارات شحنة إضافية قدرها 0.5 ميغاجول، ما يسمح للسائقين بالحفاظ على سرعات عالية لفترة أطول.

ورغم اختبار وضع التجاوز في حصتين في البحرين، كانت الفرق مركزة بشكل كبير على برامجها الخاصة لجمع البيانات حول جوانب أخرى من السيارات، لذلك لم يتم إجراء تقييم شامل يحاكي ظروف السباق.

ولهذا السبب، تجنب نيكولاس تومبازيس الإدلاء بتعليقات حاسمة بشأن تأثير النظام في سباق فعلي، لكنه شدد على إمكانية التدخل عند الضرورة.

وعندما سُئل عن الظروف التي قد تستدعي هذا التدخل، قال تومبازيس، مدير قسم المقعد الأحادي في الاتحاد الدولي للسيارات: "الأمر يعتمد كليًا على الحلبة. في هذه المرحلة لم تتح لنا الفرصة لإجراء تقييم شامل. الجميع ينفذ برنامج تجاربه الخاص، ولا نريد المخاطرة خلال التجارب. لذلك من المبكر جدًا قول أي شيء قاطع بشأن تأثيره على التجاوز. ومع ذلك، إذا رأينا أن وضع التجاوز ضعيف للغاية يمكننا تعزيزه، وإذا اعتبرناه قويًا أكثر من اللازم يمكننا تقليصه".

اقرأ أيضاً:

هذا وقد تعرضت القوانين التقنية الجديدة لانتقادات متكررة من بعض السائقين، أبرزهم ماكس فيرستابن، الذين يرون أن السيارات الحالية لم تعد تمنح الإحساس ذاته كما في السابق.

وردًا على هذه الانتقادات، أوضح تومبازيس أنه لن تكون هناك تغييرات مفاجئة قبل السباق الافتتاحي في أستراليا.

حيث قال: "بواقعية، سيكون من الصعب جدًا إجراء تغيير في أستراليا الآن. ولا أرى سببًا لاتخاذ قرار متسرع. نهدف أولًا إلى التحدث بصراحة مع جميع الجهات المعنية. لا نريد التدخل وتغيير الأمور فورًا. نحن نؤمن في الأساس بأننا قمنا بعمل جيد، لكننا نرغب أيضًا في تقييم الملاحظات بشكل صحيح. إنها عملية، ولا يمكننا اتخاذ قرار بناءً على سباق أو سباقين فقط".

