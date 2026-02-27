ابتداءً من موسم 2026، سيتم توزيع إجمالي قوة وحدات الطاقة بنسبة 50-50 بين محركات الاحتراق الداخلي والأنظمة الكهربائية.

وستولد البطاريات الآن قدرة تصل إلى 350 كيلوواط. في عام 2025، كانت النسبة 80% لمحركات الاحتراق الداخلي و20% للطاقة الكهربائية. لكن هذه النسبة الجديدة تضع عبئاً أكبر بكثير على إدارة الطاقة واستعادتها طوال اللفة.

في البحرين، أدلى بطل العالم أربع مرات ماكس فيرستابن بتصريحات قوية، واصفاً صيغة المحركات الجديدة بأنها "ضدّ للسباقات" و"فورمولا إي معزّزة". كما لمح إلى أن القوانين صيغت بدوافع "سياسية" بهدف جذب شركات مصنّعة جديدة.

وبموجب هذه القوانين، دخلت آودي إلى البطولة بمشروع مصنعي كامل ووحدة طاقة خاصة بها، في حين عادت هوندا كمزود محركات لفريق أستون مارتن.

أما جنرال موتورز، وعلى الرغم من وجودها على الحلبة حالياً كزبون لـ فيراري عبر علامة كاديلاك، فإنها تخطط لتطوير وحدة طاقة خاصة بها في المستقبل. كما تنتج ريد بُل وحدتها الخاصة عبر قسم ريد بُل باورترينز بالشراكة مع فورد.

ويرى تومبازيس أن عملية وضع هذه القوانين كانت "معادلة ليست سهلة الحل".

وأضاف: "يجب ألا ننسى أن هناك العديد من الأطراف المعنية في هذه الرياضة، والسائقون مهمون للغاية لأنهم النجوم".

وتابع: "لكن هذه النوعية من المحركات تجذب شركات كبرى مثل مرسيدس، آودي، فيراري، كاديلاك، وجنرال موتورز إلى الرياضة. لكل منهم أسبابه الخاصة للتواجد هنا، وكانوا جميعاً مصرّين بشدة على هذه المعايير عند مناقشة القوانين".

سيرجيو بيريز، كاديلاك الصورة من قبل: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

واعترف تومبازيس بأن وجود هيكل بمحرك واحد سيكون أسهل، قائلاً:

"كانت الحياة ستكون أسهل لو كان لدينا جميعاً محرك واحد ولم نضطر للتعامل مع كل هذه القضايا. ومع ذلك، فقد توصلنا إلى حلول جيدة جداً لكيفية العمل مع هذا التوزيع بنسبة 50-50".

وأكمل: "لقد أنجزنا 90% من العمل، وبقي نحو 10% لبعض التعديلات، ونحن مستعدون للقيام بها".

وشدد تومبازيس على أن المنظور العام ضروري، قائلاً:

"إذا كنت داخل السيارة وتقودها، فمن الطبيعي أن ترغب بشيء مختلف. لكن علينا أيضاً أن نأخذ في الاعتبار لماذا تريد الشركات الكبرى أن تكون جزءاً من هذه الرياضة، وكذلك التوجهات المجتمعية. هذه المعايير تؤثر في القرارات".

وأضاف: "نحن نسير على حبل رفيع للغاية. تريد إرضاء الجماهير، وتريد إرضاء السائقين من الناحية الرياضية. كما يجب أن تُرضي الأطراف التي استثمرت مئات الملايين أو حتى المليارات. إيجاد التوازن الصحيح ليس معادلة سهلة".

واختتم تومبازيس حديثه بالإقرار بأن منظور عشاق محركات البنزين الخالصة قد يجعل توجهاً مختلفاً يبدو أكثر جاذبية.