توقف خطط بورشه لدخول الفورمولا واحد

وفقاً لموقع "موتورسبورت-توتال.كوم" الشقيق لموقعنا "موتورسبورت.كوم"، فإن بورشه قررت عدم مواصلة السعي في خططها السابقة للمشاركة في الفورمولا واحد.

جاء هذا القرار بعد أن كانت بورشه قريبة جداً من إتمام صفقة مع ريد بُل، قبل أن تنهار في المراحل الأخيرة حين أبدت العلامة النمساوية قلقها حيال خسارة استقلاليتها.

حينها، بدا أن العملاق الألماني يقيّم طرقاً أخرى للمشاركة خاصة وأن حقبة المحركات الجديدة التي ستبدأ في 2026 ستشهد استعمال الوقود المستدام الجديد والذي يشكل عامل جذب للمصنعين الكبار.

لكن ومنذ تقاعد نائب رئيس قسم رياضة السيارات فريتز إنزينغر - الذي كان القوة الدافعة وراء رغبة بورشه بالمشاركة في الفورمولا واحد - شهر ديسمبر/كانون الأول 2022، فإن هذه المسألة لم تعد ضمن أولويات الشركة.

وظهرت عدة تكهنات لاحقاً من بينها إمكانية شراكة مع مايكل أندريتي الذي يحاول منذ سنوات دخول الفئة الملكة.

لكن أياً منها لم يبدُ جدياً بما يكفي، حيث يبدو أن طموحات بورشه قد انخفضت بشكل ملحوظ.

والآن، أكدت بورشه نفسها بأن مشروع الفورمولا واحد قد تم "وضعه جانباً" في الوقت الراهن، نظراً لتركيز الشركة على بطولات أخرى في عالم السباقات.

حيث جاء في بيان من قبل بورشه: "ستبقى رياضة السيارات في صميم وجوهر علامتنا التجارية. وستبقى الفورمولا واحد بطولة مثيرة لاهتمامنا".

وأردف البيان: "لكن ومع التزامنا الحالي بالمشاركة في ’دبليو إي سي’ و’إمسا’ والفورمولا إي كذلك، فإننا نريد المنافسة على الانتصارات وهذا هو تركيزنا الأساسي".

ومن طريقة صياغة الكلمات، عبر استعمال "تبقى بطولة مثيرة للاهتمام" فإن بورشه لا تغلق الباب كلياً أمام عودة محتملة للفورمولا واحد.

لكن بالمقابل، لا يوجد تأكيد واضح على أن ذلك الاهتمام سيتحول إلى مشاركة فعلية في السنوات القادمة.

يشار إلى أنه ظهرت تكهنات ربطت بورشه مع مكلارين، لكن ليس في الجانب التسابقي وإنما في جانب تصنيع السيارات التجارية.

مع فكرة تعاون بين مكلارين وبورشه لدمج العلامتين العريقتين في نسخة تجارية خاصة، حيث يبدو أن مثل هذه الفكرة قد تمت دراستها لفترة وجيزة.

لكن عُلم من بعض المصادر أنه قد تم رفضها كذلك.