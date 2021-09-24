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توقعات بهطول الأمطار يوم السبت في سوتشي وسط تقديم موعد سباق الفورمولا 3 

من قبل:
, محرر

يبدو أن الأمطار قد تعطل يوم السبت على حلبة سوتشي خلال جائزة روسيا الكبرى للفورمولا واحد، بينما قرر الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" تقديم موعد سباق الفورمولا 3 إلى يوم الجمعة.

توقعات بهطول الأمطار يوم السبت في سوتشي وسط تقديم موعد سباق الفورمولا 3 

من المتوقع هطول أمطار غزيرة على حلبة سوتشي يوم السبت، ما دفع بالمنظمين إلى إعادة جدولة سباق الفورمولا 3 الافتتاحي بسبب ذلك.

وكان من المقرر أن يقام صباح السبت في سوتشي، لكنه سيقام اليوم الجمعة بدلاً من ذلك الساعة الخامسة و25 دقيقة بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وكذلك الأمر تم تقريب موعد تصفيات الفورمولا 2 بمقدار خمس دقائق لمنح نافذة زمنية أكبر لسباق الفورمولا 3 مساء الجمعة. لكن لم يتغير أي شيء عدا ذلك في كلتا البطولتين.

ولم تواجه الفورمولا واحد يوم سبت ماطراً منذ جائزة اليابان الكبرى 2019، عندما أدى الإعصار آنذاك إلى إيقاف جميع الفعاليات يوم الجمعة وتأجيل التصفيات لصباح يوم الأحد قبل السباق.

وناقش عدد من سائقي الفورمولا واحد مخاطر الأمطار، حيث من المتوقع كذلك هطول أمطار يوم الأحد.

حيث قال شارل لوكلير سائق فيراري: "في هذه الحالة، سيكون سباقاً غير متوقع النتائج".

وأكمل: "آمل أن يلعب ذلك لصالحنا. في حال كانت الحلبة جافة، أعتقد أنه وفي حال كنا نمتلك الوتيرة، فبوسعنا التجاوز".

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من جهته، يرى ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل ومتصدر الترتيب العام أن الأمطار قد تتسبب ببعض المفاجآت، مشيراً إلى أداء جورج راسل المتميز في بلجيكا على حلبة رطبة.

لكن فرناندو ألونسو سائق ألبين أبدى قلقه من مستويات الرؤية في سوتشي، فقال: "إنها حلبة مسطحة جداً، لا توجد اختلافات في الارتفاع هنا، لذا فإن المياه تبقى على الحلبة لفترة طويلة".

وأكمل: "أذكر أن المنعطف الأول كان صعباً للغاية، خاصة خلال الأمطار بعكس الظروف الجوية الاعتيادية".

واختتم: "نأمل ألا تهطل الأمطار بغزارة يوم السباق، لأن مستويات الرؤية ستكون سيئة، ولا نود أن نشهد تكرار ما حصل في سبا، بالتأكيد".

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