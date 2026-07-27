





يعتقد السائق السابق في سلسلة إندي كار وخبير شبكة الفورمولا 1 التلفزيونية جايمس هينشكليف أن صبر أستون مارتن سيؤتي ثماره قريبًا، حيث يتوقع أن يتحول فريق سيلفرستون إلى منافس منتظم على حصد النقاط بعد الظهور الأول لسيارته المطورة بشكل كبير في جائزة المجر الكبرى.

عانى فريق أستون مارتن من بداية صعبة للغاية في ظل قوانين 2026 الجديدة، إذ دخل عطلة نهاية أسبوع سباق المجر وهو يحتل المركز العاشر في ترتيب بطولة الصانعين، بعدما واجه صعوبات مع سيارة AMR26 الأولية، إضافة إلى مشاكل غير متوقعة مع وحدة الطاقة الجديدة من هوندا.

لكن حزمة التحديثات الانسيابية الكبيرة التي قدمها الفريق في بودابست منحت الفريق بصيصًا من الأمل.

ورغم أن أستون مارتن فشل في النهاية في إنهاء السباق ضمن المراكز العشرة الأولى يوم الأحد، بعدما أنهى فرناندو ألونسو ولانس سترول السباق في المركزين الثالث عشر والرابع عشر على التوالي، فإن أداء السيارة المطورة أثار الكثير من التفاؤل.

لانس سترول، أستون مارتن الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

وخلال البث الذي أعقب السباق عبر شبكة الفورمولا 1 التلفزيونية، قال هينشكليف: "إذا أردنا النظر إلى التاريخ والإحصائيات، فلا يوجد شخص أفضل من أدريان نيوي في هذا المجال، وهذا هو بالضبط ما كان لورانس سترول يسعى إلى تحقيقه."

وأضاف: "هذه كانت تشكيلة الأحلام التي كان يريدها. لقد سعى خلف أفضل الأشخاص في هذا المجال. من الواضح أن هوندا بدأت بشكل خاطئ مع هذه القوانين الجديدة. لديهم تحديث قادم. ونحن نعرف مدى قدرة هذه المجموعة ككل. لقد فازوا بالكثير من البطولات، ومؤخرًا أيضًا."

وتابع: "لذلك، كانت البداية صعبة بالتأكيد، لكن الصبر والعمل الجاد يمكن أن يؤتيا ثمارهما."

وأكمل: "أعتقد أنهم يمكن أن يصبحوا فريقًا يسجل النقاط بشكل منتظم مع نهاية الموسم."

ومع دخول العطلة الصيفية، يحتل فريق أستون مارتن المركز العاشر في بطولة الصانعين برصيد نقطة واحدة، حصل عليها ألونسو في جائزة موناكو الكبرى بعد تعرض عدة سائقين آخرين لعقوبات.

ويتأخر الفريق بفارق 10 نقاط عن ويليامز صاحب المركز التاسع.

وستكون الجولة المقبلة في هولندا بين 21 و23 أغسطس على حلبة زاندفورت.