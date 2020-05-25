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توقعات بتعيين رئيس "إيه أم جي" كمدير تنفيذي لدى أستون مارتن بديلاً عن بالمر

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توقعات بتعيين رئيس "إيه أم جي" كمدير تنفيذي لدى أستون مارتن بديلاً عن بالمر
25-05-2020

تتجه أستون مارتن لإكمال أول تعديل إداري كبير منذ وصول المستثمر لورانس سترول في وقت سابق من هذا العام، حيث يبدو أنه سيتمّ تغيير آندي بالمر الذي يشغل منصب المدير التنفيذي.

وفقاً لتقرير من "فاينانشل تايمز"، سيتم استبدال بالمر الذي يشغل منصب المدير التنفيذي منذ 2014، برئيس "إيه أم جي"، توباياس مويرز يوم الثلاثاء.

وتأتي هذه الخطوة على ضوء الوضع المالي الصعب الذي يعاني منه مصنع السيارات الفاخرة البريطانيّ، بعد تراجع قيمة السهم من 19 جنيه أسترليني إلى ما يقارب 35 بنساً الآن.

ولم تؤكد أستون مارتن وصول مويرز بعد، لكنها أصدرت بياناً قالت فيه أنها تراجع البنية الهيكلية المالية الحالية للشركة.

حيث جاء في البيان: "تؤكد الشركة أنها تراجع فريقها الإداري، حيث سيتمّ إصدار إعلان قريباً بهذا الشأن".

ويأتي تغيير المدير التنفيذي بعد وصول سترول للمساعدة في تحسين الأمور.

كما ساعد على استقدام طيف من المستثمرين سعياً نحو جمع المزيد من السيولة النقدية، إضافة إلى إقناع توتو وولف مدير فريق مرسيدس بشراء حصة صغيرة من الأسهم.

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ومع تعديل اسم فريق سترول (ريسينغ بوينت) في الفورمولا واحد إلى أستون مارتن العام المقبل، فإن الكندي تكلم عدة مرات عن تصميمه على تحقيق النجاح في مشروعه هذا.

وضمن معرض كلامه شهر أبريل/نيسان المنصرم، قال: "طموحنا كبير وواضح لهذه الشركة، ويتناسب تماماً مع تصميمنا الكبير على النجاح".

واختتم: "الاستثمارات التي قدمتها أنا وزملائي في التحالف الاستثماري، ساهمت في تأمين الاستقرار المالي، ورفع الثقة بنموذج الأعمال".

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