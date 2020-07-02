فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
02 يوليو
-
05 يوليو
التجارب الحرة الأولى خلال
19 ساعات
:
14 دقيقة
:
30 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
13 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
31 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
28 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
55 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
62 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
83 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
111 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
118 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
132 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
146 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / جائزة النمسا الكبرى / أخبار عاجلة

توقعات بتصاعد الجدل حيال نظام "داس" وسيارة ريسينغ بوينت في النمسا

المشاركات
التعليقات
توقعات بتصاعد الجدل حيال نظام "داس" وسيارة ريسينغ بوينت في النمسا
02-07-2020

يتوقع كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل تصاعد الجدل في جولة النمسا الأولى في موسم 2020 حيال نظام التوجيه ثنائي المحور "داس" لدى مرسيدس، وكذلك تصميم سيارة ريسينغ بوينت المماثل لسيارة مرسيدس من الموسم السابق.

أثارت هذه النقاط الكثير من الجدل قبيل انطلاق جائزة أستراليا الافتتاحية من موسم 2020 - إضافة إلى الجدل حيال قانونية محرك فيراري في موسم 2019 السابق والتسوية السرية مع "فيا" - قبل أن تضرب جائحة فيروس "كورونا" العالم بأسره وتتسبب بإلغاء سباق ملبورن وتعليق الموسم حتى الآن.

ولا يمكن تقديم أي اعتراض على قانونية نظام "داس" لمرسيدس أو تصميم سيارة ريسينغ بوينت المستوحى من سيارة مرسيدس 2019، إلا مع خروج تلك السيارات إلى الحلبة خلال السباق وتحت إشراف الحكّام.

ذلك يعني أن الجدل حول تلك النقاط قد تأجل، نظراً للتطورات المفاجئة والسريعة التي نتجت عن الأزمة العالمية.

لكن ومع إعادة إطلاق موسم 2020 من بوابة جائزة النمسا الكبرى، فمن المتوقع أن تعود تلك النقاشات من جديد.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت تلك النقاط ستعود للواجهة مجدداً، أجاب هورنر: "إنها الفورمولا واحد، لذا بالتأكيد ستعود تلك الأمور".

وأكمل: "إنها فرق تنافسية، وسرعان ما سيظهر ذلك جلياً مع بداية الموسم… ستكون هناك علامات استفهام حول نظام ’داس’، سيارة ريسينغ بوينت، وأيّ أمر آخر جديد". 

اقرأ أيضاً:

وأشاد هورنر كذلك بالقوانين التي اتخذتها البطولة مع "فيا" لمساعدة الفرق على تجاوز أزمة "كورونا"، مثل الإبقاء على سيارات 2021 لموسم 2022، وتخفيض سقف النفقات.

فقال: "كانت هناك الكثير من الجهود مع ’فيا’ ومالكي الأسهم لتركيز القوانين، ومن الواضح أنني كنتُ وبشدة مع تأجيل اعتماد السيارات الجديدة - إذ باتت ستعتمد الآن في 2022".

وأكمل: "أعتقد أن ذلك كان الخيار الصائب، نظراً للتكاليف الهائلة المرافقة لاعتماد سيارات جديدة ضمن جدول زمني محدد".

وتابع: "فيما يتعلق بسقف النفقات، أعتقد أنه تم التوصل إلى حلّ جيد. تم التركيز بشكل كبير على المواصلة وإعادة إطلاق السباقات بالتزامن مع ما يجب القيام به لتحقيق ذلك مثل تجميد تطوير بعض المكونات من هذا الموسم إلى التالي، وذلك يساعد الجميع على خفض الإنفاق".

واختتم: "لذا بالتأكيد كانت فترة مزدحمة (ما بين أستراليا والنمسا)، لكنني أشعر أن ثمارها الجيدة بدأت بالظهور".

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
التخلّص من الحفف الجانبيّة في النمسا لتخفيف مخاطر انكسار الأجنحة

المقال السابق

التخلّص من الحفف الجانبيّة في النمسا لتخفيف مخاطر انكسار الأجنحة

trending اليوم

مواعيد عرض جائزة النمسا الكبرى 2020
فورمولا 1 / فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة النمسا الكبرى 2020

مرسيدس تحدّث وحدة الطاقة لإصلاح مشاكل الموثوقية
فورمولا 1 / فورمولا 1

مرسيدس تحدّث وحدة الطاقة لإصلاح مشاكل الموثوقية

تحليل: لماذا ستكون عودة الفورمولا واحد مختلفة؟
فورمولا 1 / فورمولا 1

تحليل: لماذا ستكون عودة الفورمولا واحد مختلفة؟

لفّتا قطب الانطلاق الأوّل في النمسا متوقّع أن تكونا بين الأسرع في تاريخ الفورمولا واحد
فورمولا 1 / فورمولا 1

لفّتا قطب الانطلاق الأوّل في النمسا متوقّع أن تكونا بين الأسرع في تاريخ الفورمولا واحد

توقعات بتصاعد الجدل حيال نظام "داس" وسيارة ريسينغ بوينت في النمسا
فورمولا 1 / فورمولا 1
13د

توقعات بتصاعد الجدل حيال نظام "داس" وسيارة ريسينغ بوينت في النمسا

فيراري ستتسابق بذات سيارة التجارب الشتويّة قبل جلب حزمة تحديثات كبيرة لاحقًا
فورمولا 1 / فورمولا 1

فيراري ستتسابق بذات سيارة التجارب الشتويّة قبل جلب حزمة تحديثات كبيرة لاحقًا

ريد بُل "في أفضل استعدادٍ لها" لموسم الفورمولا واحد الجديد منذ 2013
فورمولا 1 / فورمولا 1

ريد بُل "في أفضل استعدادٍ لها" لموسم الفورمولا واحد الجديد منذ 2013

مقطوعة موسيقية فريدة مع انطلاق الفورمولا واحد من النمسا
الفيديو بالداخل
فورمولا 1 / فورمولا 1

مقطوعة موسيقية فريدة مع انطلاق الفورمولا واحد من النمسا

أحدث الأخبار

توقعات بتصاعد الجدل حيال نظام "داس" وسيارة ريسينغ بوينت في النمسا
فورمولا 1 / فورمولا 1
13د

توقعات بتصاعد الجدل حيال نظام "داس" وسيارة ريسينغ بوينت في النمسا

التخلّص من الحفف الجانبيّة في النمسا لتخفيف مخاطر انكسار الأجنحة
فورمولا 1 / فورمولا 1

التخلّص من الحفف الجانبيّة في النمسا لتخفيف مخاطر انكسار الأجنحة

تحليل: لماذا ستكون عودة الفورمولا واحد مختلفة؟
فورمولا 1 / فورمولا 1

تحليل: لماذا ستكون عودة الفورمولا واحد مختلفة؟

مرسيدس تحدّث وحدة الطاقة لإصلاح مشاكل الموثوقية
فورمولا 1 / فورمولا 1

مرسيدس تحدّث وحدة الطاقة لإصلاح مشاكل الموثوقية

تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة النمسا الكبرى
قائمة الفرق ريد بُل ريسينغ تسوق الآن

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة النمسا الكبرى 2020

2
فورمولا 1

مرسيدس تحدّث وحدة الطاقة لإصلاح مشاكل الموثوقية

3
فورمولا 1

تحليل: لماذا ستكون عودة الفورمولا واحد مختلفة؟

4
فورمولا 1

لفّتا قطب الانطلاق الأوّل في النمسا متوقّع أن تكونا بين الأسرع في تاريخ الفورمولا واحد

5
فورمولا 1

توقعات بتصاعد الجدل حيال نظام "داس" وسيارة ريسينغ بوينت في النمسا

13د

أحدث ملفات الفيديو

تجربة موسيقية فريدة مع انطلاق الفورمولا واحد من النمسا 03:56
فورمولا 1

تجربة موسيقية فريدة مع انطلاق الفورمولا واحد من النمسا

تاريخ رينو في الفورمولا واحد 02:26
فورمولا 1

تاريخ رينو في الفورمولا واحد

أولى ألقاب ميكا هاكينن في الفورمولا واحد 00:31
فورمولا 1

أولى ألقاب ميكا هاكينن في الفورمولا واحد

البروتوكولات الجديدة التي ستغير الفورمولا واحد 08:28
فورمولا 1

البروتوكولات الجديدة التي ستغير الفورمولا واحد

أجمل لحظات جائزة النمسا الكبرى 03:57
فورمولا 1

أجمل لحظات جائزة النمسا الكبرى

أحدث الأخبار

توقعات بتصاعد الجدل حيال نظام "داس" وسيارة ريسينغ بوينت في النمسا
فورمولا 1

توقعات بتصاعد الجدل حيال نظام "داس" وسيارة ريسينغ بوينت في النمسا

التخلّص من الحفف الجانبيّة في النمسا لتخفيف مخاطر انكسار الأجنحة
فورمولا 1

التخلّص من الحفف الجانبيّة في النمسا لتخفيف مخاطر انكسار الأجنحة

تحليل: لماذا ستكون عودة الفورمولا واحد مختلفة؟
فورمولا 1

تحليل: لماذا ستكون عودة الفورمولا واحد مختلفة؟

مرسيدس تحدّث وحدة الطاقة لإصلاح مشاكل الموثوقية
فورمولا 1

مرسيدس تحدّث وحدة الطاقة لإصلاح مشاكل الموثوقية

لفّتا قطب الانطلاق الأوّل في النمسا متوقّع أن تكونا بين الأسرع في تاريخ الفورمولا واحد
فورمولا 1

لفّتا قطب الانطلاق الأوّل في النمسا متوقّع أن تكونا بين الأسرع في تاريخ الفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.