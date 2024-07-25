توقعات بأمطار غزيرة خلال يومي الجمعة والسبت في سبا-فرانكورشان
وفقاً للأرصاد الجوية، فإن هناك توقعات بهطول أمطار غزيرة على حلبة سبا-فرانكورشان البلجيكية يومي الجمعة والسبت.
كارلوس ساينز، فيراري
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
تشير التوقعات الجوية إلى أن الفرق ستواجه درجات حرارة منخفضة للغاية في بلجيكا.
حيث تتوقع الأرصاد الجوية قبل جائزة بلجيكا الكبرى درجات حرارة بحدود 20 درجة مئوية يوم السبت، و18 درجة يوم السبت و22 درجة يوم الأحد.
علاوة على ذلك، فإن الأمطار متوقعة كذلك يوم الجمعة، حيث من المتوقع أن تبدأ الأمطار في الليل وتبقى حتى الثامنة مساء.
وهذا الوضع لن يختلف كثيراً يوم السبت، مع توقعات بأن تقام التجارب الحرة الثالثة بأكملها تحت الأمطار، وكذلك الحال مع التصفيات التي يتوقع لها أن تقام على مسار مبلل.
لكن نسبة هطول الأمطار في سباق الأحد بحدود 5 بالمئة، وستتواجد الغيوم بشكل جزئي طوال اليوم.
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