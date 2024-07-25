جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
مدونة
فورمولا 1 جائزة بلجيكا الكبرى

توقعات بأمطار غزيرة خلال يومي الجمعة والسبت في سبا-فرانكورشان

وفقاً للأرصاد الجوية، فإن هناك توقعات بهطول أمطار غزيرة على حلبة سبا-فرانكورشان البلجيكية يومي الجمعة والسبت.

كارلوس ساينز، فيراري

كارلوس ساينز، فيراري

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

تشير التوقعات الجوية إلى أن الفرق ستواجه درجات حرارة منخفضة للغاية في بلجيكا.

حيث تتوقع الأرصاد الجوية قبل جائزة بلجيكا الكبرى درجات حرارة بحدود 20 درجة مئوية يوم السبت، و18 درجة يوم السبت و22 درجة يوم الأحد.

علاوة على ذلك، فإن الأمطار متوقعة كذلك يوم الجمعة، حيث من المتوقع أن تبدأ الأمطار في الليل وتبقى حتى الثامنة مساء.

وهذا الوضع لن يختلف كثيراً يوم السبت، مع توقعات بأن تقام التجارب الحرة الثالثة بأكملها تحت الأمطار، وكذلك الحال مع التصفيات التي يتوقع لها أن تقام على مسار مبلل.

لكن نسبة هطول الأمطار في سباق الأحد بحدود 5 بالمئة، وستتواجد الغيوم بشكل جزئي طوال اليوم.

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق فيرستابن "لا يريد" تذكّر سباق جائزة المجر الكبرى

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

ألبين تتّجه نحو مديرٍ جديدٍ لفريقها في الفورمولا 1

ألبين تتّجه نحو مديرٍ جديدٍ لفريقها في الفورمولا 1

F1 فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
ألبين تتّجه نحو مديرٍ جديدٍ لفريقها في الفورمولا 1
فيرستابن "ليس ممنوعًا" من خوض سباقات المحاكاة ليلًا

فيرستابن "ليس ممنوعًا" من خوض سباقات المحاكاة ليلًا

F1 فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
فيرستابن "ليس ممنوعًا" من خوض سباقات المحاكاة ليلًا
بياستري شعر أنّه "استحقّ" فوزه في المجر

بياستري شعر أنّه "استحقّ" فوزه في المجر

F1 فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
بياستري شعر أنّه "استحقّ" فوزه في المجر
سائقو الفورمولا 1 يقدّمون آراءهم بشأن أوامر فريق مكلارين بين نوريس وبياستري

سائقو الفورمولا 1 يقدّمون آراءهم بشأن أوامر فريق مكلارين بين نوريس وبياستري

F1 فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
سائقو الفورمولا 1 يقدّمون آراءهم بشأن أوامر فريق مكلارين بين نوريس وبياستري

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط