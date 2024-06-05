توقعات الطقس لجائزة كندا الكبرى: الإثارة حاضرة
يلعب الطقس دورًا محوريًا في تأثيره على أحداث الجوائز الكبرى في الفورمولا 1، فيما يُعرف عن جائزة كندا الكبرى تغييرات الأجواء، ويبدو بأن نسخة هذا العام لن تكون استثناءً.
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
تُشير توقعات الطقس إلى وجود منخفض جوي قادم على نوتردام نهاية هذا الأسبوع، حيث تأتي أولى لمحات الطقس السيء يوم الخميس مع احتمالية وجود عواصف رعدية.
بينما من المتوقع هطول أمطار غزيرة يوم الجمعة كذلك، ولكن ذلك قد يؤثر بشكل أساسي على التجارب الحرة الثانية التي تنطلق في الـ 12 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
وبالانتقال إلى مجريات يومي السبت والأحد، فهناك فرص كبيرة لسقوط الأمطار في اليوم الأول، ما يعني تأثّر التصفيات بهذه الأجواء.
لكن الأجواء ستكون جافة في بداية مجريات الأحد، إذ سيكون الطقس مشمسًا في الصباح قبل أن تزيد فرص هطول الأمطار بشكل كبير مع مُضي اليوم.
وعليه فإن هنالك احتمالية أن نشهد سباقًا جافًا-مبللًا في نهاية أسبوع لا يُتوقع فيها حرارة مرتفعة على الإطلاق، مع بلوغ العظمى منها 21 درجة يوم الجمعة، قبل أن تتراجع إلى 18 درجة يومي السبت والأحد.
في المقابل، ستشهد هذه الجولة رياحًا معتدلة، والتي قد تؤثر على أداء السائقين على مسار يتألف بشكل أساسي من مقاطع مستقيمة تفصلها منعطفات بطيئة.
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