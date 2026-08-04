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توقعات أساطير الفورمولا 1 حول مستقبل فيرستابن؟

تحدثت شخصيات بارزة في عالم الفورمولا 1 عن الشائعات المحيطة باحتمالية رحيل ماكس فيرستابن عن ريد بُل.

ليديا مي خلدون يونس
منشور:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: بول فوستر

يدخل ماكس فيرستابن العطلة الصيفية وهو يحتل المركز السادس في بطولة السائقين، بفارق 110 نقاط عن المتصدر أندريا كيمي أنتونيللي، في الوقت الذي تستمر فيه التكهنات حول مستقبله مع ريد بُل دون توقف.

وبعد التحديات التي واجهتها ريد بُل هذا الموسم مع مشروع وحدة الطاقة الجديدة، إلى جانب رحيل عدد من الموظفين المهمين خلال السنوات الأخيرة، شاركت مجموعة من نجوم الفورمولا 1 السابقين آراءهم حول ما إذا كان بطل العالم أربع مرات سيواصل مع الفريق الذي يتخذ من ميلتون كينز مقرًا له.

ورغم ارتباط اسم فيرستابن مؤخرًا بفريقي مرسيدس ومكلارين، فإن السائق الهولندي لم يدلِ بتصريح واضح بشأن مستقبله. 

وتشير التقارير إلى أنه يملك إمكانية تفعيل بند الرحيل في عقده بسبب إنهائه البطولة الحالية خارج المركزين الأول والثاني.

ويرى سائق مكلارين السابق خوان بابلو مونتويا أن التصريحات الغاضبة التي يطلقها فيرستابن عبر جهاز الاتصال مع الفريق لا تمثل إشارة إلى رغبته في الرحيل، بل هي وسيلة للضغط على ريد بُل.

حيث قال مونتويا: "لا أعتقد أن ماكس يريد مغادرة ريد بُل".

وأكمل: "نعم، الفريق تغير لأن العديد من العناصر الأساسية رحلت، لكنه لا يزال قادرًا على المنافسة. في العام الماضي كانوا قريبين جدًا من استعادة البطولة". 

وأضاف: "أعتقد أن ماكس يريد رؤية الفريق يفعل ذلك مرة أخرى، وهو فقط يضغط عليهم".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

من جهته، أوضح إيمرسون فيتيبالدي، بطل العالم مرتين، أنه يريد بقاء فيرستابن مع ريد بُل، لكنه أشار إلى أن رحيله سيتسبب في اضطرابات كبيرة في سوق السائقين.

وأضاف: "لا أعرف ما الذي يحدث داخل الفريق. لا أعرف طبيعة علاقته معهم أو ما خططهم للموسم المقبل. ماكس موهبة استثنائية".

وأكمل: "إنه عمليًا يحمل السيارة على ظهره. أعتقد أن لديه التزامًا كبيرًا تجاه الفريق، وأنا أحب ذلك. طوال مسيرتي، كنت أفضل أيضًا خوض السباقات مع الفريق نفسه لأطول فترة ممكنة. وأعتقد أنه يمتلك الولاء نفسه".

وأردف: "لكن من الممكن أيضًا أن ينفصلا. وفي هذه الحالة، ستكون لعبة كراسي موسيقية حقيقية. الجميع سيغيرون أماكنهم. أعتقد أن هذا الجانب من الفورمولا 1 مثير أيضًا. تتساءل الجماهير: (من سيذهب إلى أين؟). وهذا جزء من الرياضة".

وأوضح سائق فيراري السابق ستيفان يوهانسون أنه يتفهم شعور فيرستابن بالإحباط.

حيث قال: "أتفهم ذلك الإحباط. لا يمكنك الفوز إذا لم تكن لديك أداة جيدة".

واستكمل: "لم يصبح أي شخص بطلًا للعالم من دون امتلاك أفضل سيارة".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

واسترسل: "هذه هي الحقيقة. لا يزال ماكس يصنع المعجزات في معظم الأحيان، وهو سائق مذهل للغاية. وأنا متأكد من أنه لا يوجد فريق واحد لا يرغب في إضافته إلى تشكيلته".

أما سائق الفورمولا 1 السابق غيرهارد بيرغر، فيرى أنه على فيرستابن التحلي بالصبر.

حيث قال: "أنا من أكبر المعجبين بماكس. إنه سائق استثنائي".

وأردف: "لقد طورت ريد بُل محركًا جديدًا بالكامل. نعم، لقد جلبوا أشخاصًا من شركات مختلفة، لكن القدرة على منافسة خبرة مرسيدس وفيراري التي تمتد لسنوات منذ العام الأول أمر مثير للإعجاب للغاية".

وأكمل: "إنهم يواجهون حاليًا بعض مشاكل الموثوقية، وهذا ليس أمرًا جيدًا. ومع ذلك، فإن الشركات المصنعة الأخرى تواجه مشاكل مشابهة أيضًا".

واختتم: "إذا واصل ماكس العمل بهدوء مع الفريق، وإذا أضافت ريد بُل بعض الموظفين المهمين إلى تشكيلتها، فأعتقد أنهم سيصبحون فريقًا قويًا جدًا مرة أخرى خلال ستة إلى اثني عشر شهرًا".

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