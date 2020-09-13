فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الذكرى الـ 70
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
السباق خلال
04 ساعات
:
07 دقيقة
:
26 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
17 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
25 سبتمبر
الحدث التالي خلال
11 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث التالي خلال
25 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
39 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
47 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
88 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

توست يتوقّع أن تحسم ريد بُل مستقبل غاسلي خلال الأسابيع الستة المُقبلة

المشاركات
التعليقات
توست يتوقّع أن تحسم ريد بُل مستقبل غاسلي خلال الأسابيع الستة المُقبلة

يتوقّع فرانز توست أن تحسم ريد بُل مقاعد سائقيها في الفريقَين الأساسي والرديف ألفا تاوري لموسم 2021 خلال الأسابيع الستة المُقبلة.

بعد الفوز المفاجئ لبيير غاسلي سائق ألفا تاوري في جائزة إيطاليا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، تمّ ربط الفرنسي بعودة محتملة إلى صفوف الفريق الأساسي لريد بُل.

وكان غاسلي قد غادر صفوف ريد بُل بعد 12 سباقًا فقط في 2019 منتقلًا إلى الفريق الرديف ألفا تاوري - والذي كان معروفًا حينها بتورو روسو - بينما صعد مكانه أليكسندر ألبون إلى الفريق الأساسي.

اقرأ أيضاً:

وقد عانى ألبون لناحية الأداء حتّى الآن في موسم 2020، حيث لم يسجّل نتيجة أفضل من المركز الرابع في السباقات ويتقدم فقط بخمس نقاط أمام غاسلي.

وقال توست مدير فريق ألفا تاوري أنّ انتصار غاسلي في مونزا كان برهانًا على موهبته وقدراته، حيث تمكّن من فرض سيطرته على اللفات الـ 27 الأخيرة من السباق وصد الهجمات المتأخّرة لكارلوس ساينز من أجل إحراز الفوز.

"إنّه ينتمي إلى أفضل السائقين الناشئين لدى ريد بُل" قال توست عن غاسلي.

وأضاف: "بمقدوره الفوز بالسباقات، أو على الأقل سباق واحد حتى الآن. لكنّه أظهر كذلك في الماضي قدرته على الفوز بالسباقات والبطولات، وذلك جانب مهم".

وتابع: "تقديري له مرتفع جدًا، كون ما أظهره في مونزا كان رائعًا بالفعل، الكيفية التي تحكّم بها في وتيرته، وكيف أوضح لكارلوس بأنّ لا مجال أو فرصة أمامه لتجاوزه. لقد قاد على نحوٍ ناضج للغاية. وعليه فإنّ تقديري له مرتفع للغاية".

وعند سؤاله عن إمكانية عودة غاسلي إلى صفوف الفريق الأساسي لريد بُل، قال توست أنّه يتوقّع قرارًا في ذلك الشأن في غضون الأسابيع الستة المُقبلة.

اقرأ أيضاً:

"قرار تشكيلة سائقي ريد بُل بين الفريقين سيأتي في نهاية أكتوبر/تشرين الأوّل، بداية نوفمبر/تشرين الثاني" قال توست.

واختتم: "سنرى عندها كيف ستتبلور الأمور، ومن ثمّ ستتخذ ريد بُل القرار بشأن أيّ سائق سيسابق في أيّ فريق".

وولف حول شبكات الانطلاق المعكوسة: الفورمولا واحد ليست برنامجًا استعراضيًا

المقال السابق

وولف حول شبكات الانطلاق المعكوسة: الفورمولا واحد ليست برنامجًا استعراضيًا

المقال التالي

ألبون: الثقة هي مفتاح تحسّن أدائي في موجيللو

ألبون: الثقة هي مفتاح تحسّن أدائي في موجيللو
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

توست يتوقّع أن تحسم ريد بُل مستقبل غاسلي خلال الأسابيع الستة المُقبلة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

توست يتوقّع أن تحسم ريد بُل مستقبل غاسلي خلال الأسابيع الستة المُقبلة

وولف حول شبكات الانطلاق المعكوسة: الفورمولا واحد ليست برنامجًا استعراضيًا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف حول شبكات الانطلاق المعكوسة: الفورمولا واحد ليست برنامجًا استعراضيًا

مواعيد عرض جائزة توسكانا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة توسكانا الكبرى 2020

هاميلتون يُسجّل "البول بوزيشن" الـ 95 لينطلق أوّلاً في موجيللو
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب التأهيليّة

هاميلتون يُسجّل "البول بوزيشن" الـ 95 لينطلق أوّلاً في موجيللو

هاميلتون: "الضغط أعلى من أيّ وقتٍ مضى" للتغلّب على بوتاس في موجيللو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: "الضغط أعلى من أيّ وقتٍ مضى" للتغلّب على بوتاس في موجيللو

روسي يشعر كما لو أنّه يافعٌ مجدّدًا بعد أدائه القويّ في تجارب ميزانو
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

روسي يشعر كما لو أنّه يافعٌ مجدّدًا بعد أدائه القويّ في تجارب ميزانو

وولف: فيتيل سيساعد أستون مارتن على الانتقال إلى المستوى التالي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: فيتيل سيساعد أستون مارتن على الانتقال إلى المستوى التالي

فرق الفورمولا واحد الجديدة ستكون مطالبة بدفع 200 مليون دولار للفرق المنافسة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فرق الفورمولا واحد الجديدة ستكون مطالبة بدفع 200 مليون دولار للفرق المنافسة

أحدث الأخبار

ألبون: الثقة هي مفتاح تحسّن أدائي في موجيللو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألبون: الثقة هي مفتاح تحسّن أدائي في موجيللو

توست يتوقّع أن تحسم ريد بُل مستقبل غاسلي خلال الأسابيع الستة المُقبلة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

توست يتوقّع أن تحسم ريد بُل مستقبل غاسلي خلال الأسابيع الستة المُقبلة

وولف حول شبكات الانطلاق المعكوسة: الفورمولا واحد ليست برنامجًا استعراضيًا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف حول شبكات الانطلاق المعكوسة: الفورمولا واحد ليست برنامجًا استعراضيًا

غاسلي يشرح الأسباب وراء خروجه من القسم الأوّل من تصفيات موجيللو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

غاسلي يشرح الأسباب وراء خروجه من القسم الأوّل من تصفيات موجيللو

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

توست يتوقّع أن تحسم ريد بُل مستقبل غاسلي خلال الأسابيع الستة المُقبلة

42د
2
فورمولا 1

هاميلتون: "الضغط أعلى من أيّ وقتٍ مضى" للتغلّب على بوتاس في موجيللو

3
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة إيطاليا الكبرى 2020

4
موتو جي بي

موتو جي بي: روسي في صدارة التجارب الثالثة في ميزانو

5
موتو جي بي

فينياليس "لا يكترث لنتيجة سباق ميزانو" بعد وتيرته الخياليّة في ميزانو

أحدث الأخبار

ألبون: الثقة هي مفتاح تحسّن أدائي في موجيللو
فورمولا 1

ألبون: الثقة هي مفتاح تحسّن أدائي في موجيللو

توست يتوقّع أن تحسم ريد بُل مستقبل غاسلي خلال الأسابيع الستة المُقبلة
فورمولا 1

توست يتوقّع أن تحسم ريد بُل مستقبل غاسلي خلال الأسابيع الستة المُقبلة

وولف حول شبكات الانطلاق المعكوسة: الفورمولا واحد ليست برنامجًا استعراضيًا
فورمولا 1

وولف حول شبكات الانطلاق المعكوسة: الفورمولا واحد ليست برنامجًا استعراضيًا

غاسلي يشرح الأسباب وراء خروجه من القسم الأوّل من تصفيات موجيللو
فورمولا 1

غاسلي يشرح الأسباب وراء خروجه من القسم الأوّل من تصفيات موجيللو

هاميلتون: "الضغط أعلى من أيّ وقتٍ مضى" للتغلّب على بوتاس في موجيللو
فورمولا 1

هاميلتون: "الضغط أعلى من أيّ وقتٍ مضى" للتغلّب على بوتاس في موجيللو

أحدث ملفات الفيديو

هل يتوجب على غاسلي العودة إلى ريد بُل؟ 41:12
فورمولا 1

هل يتوجب على غاسلي العودة إلى ريد بُل؟

كل ما تود معرفته عن حلبة موجيللو 07:32
فورمولا 1

كل ما تود معرفته عن حلبة موجيللو

ميشن ناو: الاحتفال بسباق فيراري الـ 1000 في الفورمولا واحد 00:59
فورمولا 1

ميشن ناو: الاحتفال بسباق فيراري الـ 1000 في الفورمولا واحد

تقديم جائزة توسكانا الكبرى في الفورمولا واحد 07:24
فورمولا 1

تقديم جائزة توسكانا الكبرى في الفورمولا واحد

فالنتينو روسي يقود سيارة لويس هاميلتون مرسيدس 01:23
فورمولا 1

فالنتينو روسي يقود سيارة لويس هاميلتون مرسيدس "دبليو08"

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.