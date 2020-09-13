توست يتوقّع أن تحسم ريد بُل مستقبل غاسلي خلال الأسابيع الستة المُقبلة

بعد الفوز المفاجئ لبيير غاسلي سائق ألفا تاوري في جائزة إيطاليا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، تمّ ربط الفرنسي بعودة محتملة إلى صفوف الفريق الأساسي لريد بُل.

وكان غاسلي قد غادر صفوف ريد بُل بعد 12 سباقًا فقط في 2019 منتقلًا إلى الفريق الرديف ألفا تاوري - والذي كان معروفًا حينها بتورو روسو - بينما صعد مكانه أليكسندر ألبون إلى الفريق الأساسي.

وقد عانى ألبون لناحية الأداء حتّى الآن في موسم 2020، حيث لم يسجّل نتيجة أفضل من المركز الرابع في السباقات ويتقدم فقط بخمس نقاط أمام غاسلي.

وقال توست مدير فريق ألفا تاوري أنّ انتصار غاسلي في مونزا كان برهانًا على موهبته وقدراته، حيث تمكّن من فرض سيطرته على اللفات الـ 27 الأخيرة من السباق وصد الهجمات المتأخّرة لكارلوس ساينز من أجل إحراز الفوز.

"إنّه ينتمي إلى أفضل السائقين الناشئين لدى ريد بُل" قال توست عن غاسلي.

وأضاف: "بمقدوره الفوز بالسباقات، أو على الأقل سباق واحد حتى الآن. لكنّه أظهر كذلك في الماضي قدرته على الفوز بالسباقات والبطولات، وذلك جانب مهم".

وتابع: "تقديري له مرتفع جدًا، كون ما أظهره في مونزا كان رائعًا بالفعل، الكيفية التي تحكّم بها في وتيرته، وكيف أوضح لكارلوس بأنّ لا مجال أو فرصة أمامه لتجاوزه. لقد قاد على نحوٍ ناضج للغاية. وعليه فإنّ تقديري له مرتفع للغاية".

وعند سؤاله عن إمكانية عودة غاسلي إلى صفوف الفريق الأساسي لريد بُل، قال توست أنّه يتوقّع قرارًا في ذلك الشأن في غضون الأسابيع الستة المُقبلة.

"قرار تشكيلة سائقي ريد بُل بين الفريقين سيأتي في نهاية أكتوبر/تشرين الأوّل، بداية نوفمبر/تشرين الثاني" قال توست.

واختتم: "سنرى عندها كيف ستتبلور الأمور، ومن ثمّ ستتخذ ريد بُل القرار بشأن أيّ سائق سيسابق في أيّ فريق".