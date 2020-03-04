توست: هوندا حقّقت "خطوة كبيرة" في توضيب محرّكها

في حين أنّ الصانع الياباني يضع عينيه نُصب المنافسة على لقب بطولة العالم مع ريد بُل، فإنّه بذل جهدًا كبيرًا منذ الموسم الماضي لتحسين طاقة، وموثوقيّة وتوضيب محرّكه لموسم 2020.

وعبّر توست، الذي يتزوّد فريقه بمحرّكات هوندا منذ بداية موسم 2018، عن إعجابه بالتقدّم الذي حقّقه الصانع الياباني.

حيث قال النمساوي لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كانت هذه خطوة كبيرة إلى الأمام".

وأضاف: "نعم معًا للعام الثالث وإن نظرتم إلى كيفيّة تركيب وحدة الطاقة في الخليّة، وإن قارنتم ذلك بما كان عليه الوضع في العام الأوّل، فسيكون هناك فارقٌ كبيرٌ".

وأردف: "كلّ شيء تمّ تحسينه: بدءًا من العلب الكهربائيّة، مرورًا بمضخّات الماء والزيت، وجميع تلك الأشياء من أجل الحصول على مركز ثقلٍ أفضل وتزويعٍ أفضل للوزن".

ثمّ تابع: "ذلك يُساعد بالتأكيد: يُعدّ هذا عاملًا فارقًا في الأداء، وحقّقوا خطوات كبيرة إلى الأمام، وكذلك الأمر من جانبَي الموثوقيّة والأداء".

بدوره قال جودي إنينغتون المدير التقنيّ لفريق ألفا توري أنّ العلاقة طويلة الأمد مع هوندا كانت أساسيّة في المساعدة على دفع التحسينات، حيث بات الفريق ومصنّع المحرّكات يملكان فهمًا أفضل لما يحتاجانه.

وقال البريطاني: "يعملون على أقلمة وحدة طاقتهم مع حاجيات توضيبنا. هناك ديناميكيّة جيّدة جدًا، ودائمًا ما يعملون على الإيفاء بحاجيات ألفا توري وريد بُل".

وأضاف: "سمح لنا ذلك بطرح المزيد ن الأسئلة من أجل الحصول على أضيق توضيب ممكن، كما كانوا مرنين لبلوغ ذلك في الحقيقة. أي أنّ هذا عبارة عن تطوير".

وبالنسبة لريد بُل فإنّ تحسّن أداء هوندا يُمثّل مكوّنًا أساسيًا بالنسبة لآمالها لهذا الموسم، حيث اعترف كريستيان هورنر مدير الفريق بأنّ الافتقار لأداء المحرّك قد حدّ الحظيرة النمساويّة في الأعوام الأخيرة.

وقال البريطاني حيال ذلك: "لدينا فريقٌ قويٌ جدًا، تشكيلة سائقين وقوّة وعمق فريقنا. أعتقد بأنّ شريكنا للمحرّك عاملٌ أساسيٌ كذلك، حيث كان ذلك المكوّن الذي نفتقده في الأعوام القليلة الماضية".

وأضاف: "شاهدنا نموًا على مدار العام الماضي ضمن العلاقة مع هوندا، حيث حقّقنا ثلاثة انتصارات وقطب انطلاقٍ أوّل. بالطبع فإنّه وبالتوجّه إلى موسمٍ ثان مع هذه الاستمراريّة، ومع تضمين وحدة الطاقة بشكلٍ أفضل في الهيكل، فبالطبع ستكون التوقّعات أعلى وتكون أهدافنا أكبر لهذا العام".

واختتم حديثه بالقول: "نعلم أنّ أمامنا بعض المنافسين الشرسين، لكنّنا نملك القوّة والعمق في فريقنا لفرض تحدٍ حقيقي معًا هذا العام".