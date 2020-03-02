توست: من غير المنصف إقامة جائزة أستراليا من دون مشاركة جميع فرق الفورمولا واحد

في حين أنّ مجموعة من الأحداث الرياضيّة البارزة، بما في ذلك الجولة الافتتاحيّة لموسم الموتو جي بي في قطر والجولة التالية في تايلاند، قد تمّ إلغاؤها بسبب فيروس كورونا الجديد، فإنّ آخر الأنباء الصادرة من أستراليا تُفيد بالمضيّ قدمًا لإقامة سباق الفورمولا واحد في الـ 15 من الشهر الجاري.

لكن في ظلّ تسارع التطوّرات ، خاصة باعتبار إيطاليا مصدرًا لانتشارٍ كبير للفيروس، فإنّ هناك إمكانيّة لمواجهة بعض أطقم الفرق لصعوبات للسفر إلى السباقات الأولى من الموسم في حال فُرضت قيودٌ صارمة على السفر أو الحجر الصحيّ.

وكان قرار قطر بوضع المواطنين الإيطاليين في حجر صحي لـ 14 يومًا عند دخولهم البلاد هو الدافع لإلغاء السباق، بالرغم من أنّ دورنا المروّجة للبطولة حاولت في البداية وضع خططٍ لجميع أفراد الأطقم لتفادي ذلك.

وقد تتسبّب معاناة الأطقم الإيطاليّة في وضعٍ غير مسبوقٍ، كون فرقًا مثل فيراري وألفا توري قد لا تتمتّع بأطقمٍ كافية لإدارة برامجها في السباقات، بينما تكون الفرق الأخرى على ما يرام.

ولا يزال من غير الواضح كيف ستستجيب الفورمولا واحد لهكذا وضع، لكنّ توست أصرّ على أنّه سيكون من غير العادل إقامة سباق في تلك الظروف.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت هناك أيّة ضمانات حول ما سيحدث في حال التواجد في هكذا سيناريو، أجاب توست: "إن لم تتمكّن بعض الفرق من المشاركة لأيّ سببٍ كان، ولم أفكّر في ذلك بعد ولست صانعًا للقرار، لكنّني أعتقد بأنّه سيكون من غير العادل بدء الموسم هكذا".

وأضاف: "تلك نقطة ضعفٍ كبيرة لأيّ فريقٍ سيتخلّف عن المشاركة".

وفي حين أنّ الفورمولا واحد تُعاني بالفعل لإيجاد موقعٍ في مرحلة لاحقة لإقامة جائزة الصين الكبرى المؤجّلة، فإنّ أيّة تغييرات في خطط إقامة السباقات الأخرى ستعني على الأرجح إلغاءها بشكلٍ كامل.

لكنّ توست قال أنّ بوسع الفورمولا واحد استغلال العطلة الصيفيّة أو تمديد الموسم حتّى ديسمبر من أجل إيجاد مساحات للسباقات.

وقال النمساوي: "أنا متفائلٌ بأنّنا سنخوض 22 سباقًا كون لدينا الكثير من الوقت في نوفمبر وديسمبر لإقامة السباقات، وكذلك في أغسطس".

من جانبه قال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنّ أيّة مشاكل في إيصال طاقمه إلى السباقات ستعني تأثيرًا على زبونَيه ألفا روميو وهاس كذلك، لذا فإنّ مشكلة الفيروس في إيطاليا قد تُؤثّر على أربعة فرقٍ في المجمل.

وقال السويسري: "سأقول بأنّ الأمر لن يقتصر على فريقَين فقط، كوننا نزوّد هاس وألفا روميو، لذا ستتأثّر أربعة فرقٍ على الأقلّ، إلى جانب وضع بيريللي الذي نحتاج لفهمه".

وأضاف: "لذا كيف سيكون الوضع إن لم تتمكّن أربعة فرقٍ من المشاركة وإن كان السباق سيُقام أم لا؟ ليس ذلك بقراري".