توست: مصير تسونودا بات بين يديه الآن

أظهر تسونودا لمحاتٍ واعدة من السرعة في 2021، لكن موسمه كناشئ شهد العديد من الحوادث والأخطاء بينما تفوق عليه زميله بيير غاسلي أيضاً.

وكان الياباني اليافع قد لفت الأنظار حين نجح بتحقيق المركز التاسع في أول سباق له على الإطلاق في البحرين، لكنه عانى في سعيه لمواصلة ذلك. بينما واصل غاسلي حصد النقاط لصالح فريقه ونجح بإبقائه ضمن المركز الخامس في بطولة المصنعين.

بينما لم يتمكن تسونودا سوى من تسجيل النقاط في ست مناسبات أخرى فقط.

لكن توست أكد أنه لم يشكك في الإمكانيات العالية التي يمتلكها الياباني. لكن ومع اقترابه من موسمه الثاني، فإن "مصيره بات بين يديه" الآن لقلب الأمور لصالحه والبدء بتسجيل نتائج ثابتة.

فقال: "ما يمكنني قوله هو أن يوكي سائق مذهل حقاً. مصيره الآن بين يديه للاستفادة من ذلك. لأن امتلاك الموهبة لوحده لا يكفي، أعلم عدة سائقين موهوبين، لكنهم لم يفوزوا إلا بسباقٍ واحد، أو لم يفوزوا مطلقاً".

وتابع: "كسائق فورمولا واحد، عليك الاهتمام بالناحية البدنية، كما أنّ التغذية تعتبر عاملاً هاماً جداً، الانضباط أمر ضروري".

واسترسل: "مصيره بات بين يديه. لا يمكننا إلا تقديم النصائح له، لكن عليه تنفيذها بنفسه. من ثم سنرى إن كان سيصبح نجماً. قيادتهُ توحي بذلك. لكن المسألة متعلقة به وحده".

بالمقابل، أوضح توست أن موسم 2021 كان "مثالاً ممتازاً" على موسمِ الناشئ، الذي بدا أكثر صعوبة بسبب أداء زميله غاسلي الرائع.

فقال: "موسم يوكي رائع كموسم ناشئ. لكنه حظي بزميل خبير للغاية إلى جانبه".

وتابع: "عادة، نبدأ الموسم بسائقين ناشئين أو من دون خبرة كبيرة، وبالتالي لا تكون الفوارق واضحة كثيراً".

وأردف: "ما حصل مع يوكي من السهل شرحه حقاً. في البحرين قدم سباقاً جيداً، وأنهى تاسعاً. كل شيء كان رائعاً. كان من الواضح لي أن الحوادث ستأتي، لأن يوكي يقود على الحدود القصوى".

واستكمل: "لكن هذا هو الحال على الدوام مع السائقين اليافعين. أعلم تماماً ما كان يدور في ذهن يوكي بعد البحرين، كان يقول في نفسه ’همم، الفورمولا واحد ليست صعبة’".

وحين سُئِل إن كانت ثقة تسونودا قد اهتزت بعد الحوادث، أجاب توست: "بالطبع. من ثم يأتي السؤال: هل أنا قادر على تحقيق هدفي؟ ربما الفورمولا واحد أسرعُ من قدرتي. جميع السائقين يمرون بهذه الأسئلة. لكن يوكي مثال رائع على ذلك".

واختتم: "لهذا أقول أن اليافعين بحاجة إلى ثلاثة مواسم على الأقل لفهم الفورمولا واحد، لأنها أكثر تعقيداً مما تبدو عليه".