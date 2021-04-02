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توست: محرّك هوندا للفورمولا واحد "قريبٌ جدًا" من مرسيدس الآن

قال فرانز توست مدير فريق ألفا تاوري أنّ محرّك هوندا لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد بات "قريبًا جدًا جدًا" من مستوى أداء وحدة طاقة مرسيدس.

توست: محرّك هوندا للفورمولا واحد "قريبٌ جدًا" من مرسيدس الآن

قدّم الصانع الياباني وحدة طاقة جديدة بالكامل لهذا العام قبيل مغادرته البطولة نهاية الموسم الجاري قبل أن تستلم ريد بُل تطويره بدءًا من 2022.

ويتميّز المحرّك الجديد بصغر حجمه وقوّته الإضافيّة، حيث حقّقت ريد بُل وألفا تاوري خطوة إلى الأمام بالنظر إلى أدائهما في التجارب الشتويّة والسباق الأوّل في البحرين.

وقال توست في البحرين بعدما تأهّل بيير غاسلي خامسًا: "عليّ القول أنّ هوندا قامت بعملٍ مدهش في ساكور، كون وحدة الطاقة الجديدة هذه أقوى بكثير وتوفيرها للطاقة أفضل من السابق".

وأضاف: "أعتقد بأنّ هوندا باتت قريبة جدًا جدًا من مرسيدس. ولا يُمكنني سوى شكر المهندسين اليابانيين لأنّهم قاموا بعملٍ مدهش".

وعانى غاسلي خلال السباق بعد تضرّر جناحه الأماميّ وأرضيّته نتيجة حادث مع دانيال ريكاردو سائق مكلارين عند الانطلاقة.

وانسحب الفرنسي مع بقاء أربع لفّات على النهاية، لكنّ زميله الناشئ يوكي تسونودا حلّ تاسعًا ضمن سباقه الأوّل في البطولة.

وبالرغم من مغادرة الفريق للبحرين بنقطتين فقط، عبّر توست عن اقتناعه بأنّ ألفا تاوري تحسّنت في جميع الجوانب، بالرغم من اعترافه بأنّ منطقة الوسط تبدو متقاربة للغاية هذا العام.

وقال حيال ذلك: "حسّنا جميع الجوانب. لكن يجب أن لا ننسى أنّ منافسينا تحسّنوا كذلك. لو نظرنا إلى مكلارين فإنّ لديها وحدة طاقة مرسيدس، وهي قويّة جدًا".

وأردف: "بالنسبة لي حاليًا فإنّ ريد بُل ومرسيدس في ذات المستوى، ربّما ريد بُل أسرع قليلًا. ومن ثمّ أرى مكلارين، ونرى حينها ما يحدث مع فيراري، لكنّنا قريبون من فيراري والبقيّة".

وأكمل: "يتعلّق الأمر بأجزاء مئويّة من الثانية. تحسّنا لكنّ الآخرين فعلوا ذلك أيضاً. السؤال الآن من قام بعملٍ أفضل؟ ولا يُمكنني الإجابة على ذلك إلّا في نهاية الموسم".

وواصل شرحه بالقول: "أحتاج لسباقَين أو ثلاثة للحصول على صورة أفضل. لكنّ الأداء متقاربٌ جدًا وأعتقد بأنّ الوضع سيكون مماثلًا للعام الماضي".

واختتم بالقول: "أتوقّع الأمر ذاته في إيمولا، ومن ثمّ سنرى ماذا سيحدث في بورتيماو. لكن بالحديث بشكلٍ عام فإنّ السيارة سريعة ونأمل أن تكون موثوقيّتها عالية كذلك، ولدينا حزمة قويّةٌ معًا".

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