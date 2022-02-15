تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs تذاكر
السابق / "فيا" تغير نظام منح النقاط بعد جدل سباق بلجيكا 2021 التالي / بن سليم: خطة إعادة هيكلة الفورمولا واحد استجابة لأحداث أبوظبي ستحمي نزاهة "فيا"
فورمولا 1 أخبار

توست: لحاق السيارات ببعضها على السرعات العالية في 2022 لن يكون سهلاً

يرى فرانز توست مدير فريق ألفا تاوري بأن لحاق السيارات لبعضها البعض في المنعطفات عالية السرعة لن يكون سهلاً في موسم 2022 للفورمولا واحد.

توست: لحاق السيارات ببعضها على السرعات العالية في 2022 لن يكون سهلاً

دخلت البطولة في حقبة جديدة بعد تطبيق حزمة قوانين ثورية مختلفة بالكامل في 2022، وذلك ضمن السعي لتسهيل لحاق السيارات ببعضها البعض وبالتالي حصول تجاوزات أكثر وإثارة أكبر.

لكن وبينما يبدو مدراء البطولة متفائلين حيال التغييرات هذه، لكن توست عبر عن شكوكه بأن المشاكل التي كانت تواجه السيارات سابقاً لن تختفي كلياً.

اقرأ أيضاً:

وبشكل خاص، يعتقد أن السائقين قد يعانون في اللحاق ببعضهم البعض ضمن المنعطفات عالية السرعة.

حيث قال: "أعتقد أن السيارات ستكون متقاربة بين بعضها البعض بشكل أكبر في المنعطفات البطيئة ومتوسطة السرعة".

وتابع: "لدي بعض الشكوك فيما يتعلق بالمنعطفات عالية السرعة مع السيارات العريضة والإطارات الأكبر، سيكون هناك هواء متسخ بالتأكيد. لذا لست واثقاً من سهولة اللحاق. سنرى".

ألفا تاوري 2022

ألفا تاوري 2022

تصوير: ألفا تاوري

من جهته، يأمل جودي إيغنتون أن يكون هناك تقارب أكبر في مستويات المنافسة بين السيارات خلال موسم 2022.

فقال: "بالرغم من أن القوانين مفصلة وواضحة، لكن من المحتمل أن يجد أحد الفرق حلاً يضمن بعض التفوق".

وتابع: "ليس من السهل تقدير مستويات المنافسين، لأن كل شيء جديد لكنني آمل أن تكون المستويات متقاربة أكثر".

واختتم: "أنا واثق أن الجميع يستعد للتجارب الشتوية لتجربة جميع الأفكار التي قاموا بدراستها لترى مستويات الأداء على الحلبة وتوقعات سير خطط التطوير".

المشاركات
التعليقات
"فيا" تغير نظام منح النقاط بعد جدل سباق بلجيكا 2021
المقال السابق

"فيا" تغير نظام منح النقاط بعد جدل سباق بلجيكا 2021
المقال التالي

بن سليم: خطة إعادة هيكلة الفورمولا واحد استجابة لأحداث أبوظبي ستحمي نزاهة "فيا"

بن سليم: خطة إعادة هيكلة الفورمولا واحد استجابة لأحداث أبوظبي ستحمي نزاهة "فيا"
تحميل التعليقات
More from
ألفا تاوري
ألفا تاوري: "لا فرصة فعلية" لمشاركة فرق الفورمولا واحد بناشئَين
فورمولا 1

ألفا تاوري: "لا فرصة فعلية" لمشاركة فرق الفورمولا واحد بناشئَين

ألفا تاوري: سقف النفقات غير كافٍ لتقليص الفارق خلف فرق الصدارة
فورمولا 1

ألفا تاوري: سقف النفقات غير كافٍ لتقليص الفارق خلف فرق الصدارة

مشاكل موسم 2021 وضعت تسونودا على "طريق طويل" لاستعادة الثقة
فورمولا 1

مشاكل موسم 2021 وضعت تسونودا على "طريق طويل" لاستعادة الثقة

أحدث الأخبار

راسل يتخلى عن الخوذة الحمراء احتراماً لمايكل شوماخر
فورمولا 1 فورمولا 1

راسل يتخلى عن الخوذة الحمراء احتراماً لمايكل شوماخر

ريد بُل تحصل على صفقة رعاية قياسية مع منصة عملات رقمية بقيمة 150 مليون دولار
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل تحصل على صفقة رعاية قياسية مع منصة عملات رقمية بقيمة 150 مليون دولار

الفورمولا واحد و"نتفليكس" تكشفان موعد إصدار الموسم الرابع من "قُد للنجاة"
فورمولا 1 فورمولا 1

الفورمولا واحد و"نتفليكس" تكشفان موعد إصدار الموسم الرابع من "قُد للنجاة"

نوريس: على الفورمولا واحد السعي للحدّ من "الجانب المظلم" لمواقع التواصل الاجتماعي
فورمولا 1 فورمولا 1

نوريس: على الفورمولا واحد السعي للحدّ من "الجانب المظلم" لمواقع التواصل الاجتماعي

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.