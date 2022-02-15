توست: لحاق السيارات ببعضها على السرعات العالية في 2022 لن يكون سهلاً

دخلت البطولة في حقبة جديدة بعد تطبيق حزمة قوانين ثورية مختلفة بالكامل في 2022، وذلك ضمن السعي لتسهيل لحاق السيارات ببعضها البعض وبالتالي حصول تجاوزات أكثر وإثارة أكبر.

لكن وبينما يبدو مدراء البطولة متفائلين حيال التغييرات هذه، لكن توست عبر عن شكوكه بأن المشاكل التي كانت تواجه السيارات سابقاً لن تختفي كلياً.

وبشكل خاص، يعتقد أن السائقين قد يعانون في اللحاق ببعضهم البعض ضمن المنعطفات عالية السرعة.

حيث قال: "أعتقد أن السيارات ستكون متقاربة بين بعضها البعض بشكل أكبر في المنعطفات البطيئة ومتوسطة السرعة".

وتابع: "لدي بعض الشكوك فيما يتعلق بالمنعطفات عالية السرعة مع السيارات العريضة والإطارات الأكبر، سيكون هناك هواء متسخ بالتأكيد. لذا لست واثقاً من سهولة اللحاق. سنرى".

ألفا تاوري 2022 تصوير: ألفا تاوري

من جهته، يأمل جودي إيغنتون أن يكون هناك تقارب أكبر في مستويات المنافسة بين السيارات خلال موسم 2022.

فقال: "بالرغم من أن القوانين مفصلة وواضحة، لكن من المحتمل أن يجد أحد الفرق حلاً يضمن بعض التفوق".

وتابع: "ليس من السهل تقدير مستويات المنافسين، لأن كل شيء جديد لكنني آمل أن تكون المستويات متقاربة أكثر".

واختتم: "أنا واثق أن الجميع يستعد للتجارب الشتوية لتجربة جميع الأفكار التي قاموا بدراستها لترى مستويات الأداء على الحلبة وتوقعات سير خطط التطوير".