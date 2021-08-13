توست: "لا بديل" عن تشكيلة ألفا تاوري في 2022

عاد غاسلي إلى فريق ألفا تاوري منتصف موسم 2019 بعد أن انضم إلى فريق ريد بُل الأساسي لفترة وجيزة، ومن ثم نجح بتحقيق أول فوز له في أحد السباقات من بوابة سباق جائزة إيطاليا الكبرى 2020. أما زميله تسونودا فقد شارك للمرة الأولى في البطولة هذا الموسم، بعد أن أثار إعجاب ريد بُل وهوندا خلال مسيرته ضمن فئات الناشئين.

وبينما قدم غاسلي حتى الآن أداءً ممتازاً في موسم 2021 الجاري مُبقياً - لوحده تقريباً - على فريقه ضمن المعركة على المركز الخامس ضمن ترتيب بطولة المصنّعين في مواجهة ألبين، عانى الناشئ تسونودا صعوبات أكبر في إيجاد التوازن الصحيح ما بين السرعة وثبات الأداء.

وأوضح توست مدير الفريق أنه يود الإبقاء على التشكيلة الحالية من السائقين للموسم المقبل، مشيراً إلى إمكانية الإعلان رسمياً عن ذلك بعد العطلة الصيفية.

فقال: "نعم، آمل ذلك، لأنني لا أرى أي بديل. آمل أن نواصل الموسم المقبل مع بيير ويوكي، حيث سيصبح ذلك موسمه الثاني معنا".

وتابع: "علينا ألا ننسى أننا نتجه إلى النصف الثاني من الموسم، ويوكي لا يعرف تلك الحلبات".

واسترسل: "في أوروبا، شارك في الفورمولا 2 و3 وغيرها. لكننا سنتجه إلى أمريكا، وهو لم يقد هناك مطلقاً. وكذلك المكسيك وساو باولو".

وبعد تحقيق المركز السادس في سباق المجر، رفع تسونودا من رصيده إلى 18 نقطة مقارنة مع الـ 50 التي يمتلكها غاسلي، حيث سيعمل الياباني على تحسين أدائه في التصفيات التي لطالما تفوق فيها زميله الفرنسي.

وأشار توست إلى أن الصعوبات التي يواجهها تسونودا في موسمه كناشئ ليست "بالأمر المختلف" فهي جزء من عملية التعلم ومنح الفرصة أمام السائق اليافع للتقدم.

فقال: "بيير يقوم بعمل رائع، وكذلك يوكي، مرة أخرى، إنه وافد جديد وهو يقوم بعمل جيد. عليه اكتساب الخبرة وتعلم الكثير وهذا ليس أمراً مختلفاً".

وتابع: "ذلك طبيعي مع السائقين اليافعين. وهذه هي مخاطر ضمّ سائق ناشئ إلى فريقك".

واختتم: "من وجهة نظري، كلا السائقان يمتلكان الثقة. لا أرى أي سبب يدعو لتغيير أي شيء خلال العطلة الصيفية لناحية التشكيلة. كما أنني لا أرى أي بديل آخر".