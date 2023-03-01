توست: "لا أساس" لشائعات بيع ألفا تاوري

خلال تجارب البحرين الشتوية الأسبوع الماضي، نشرت المجلة الألمانية "أوتو موتور أوند سبورت" تقريرًا يفيد بأن إدارة ريد بُل - التي تأثرت برحيل مؤسس الشركة ديتريش ماتيسيشتز - تقيّم بيع فريق ألفا تاوري.

وضمن حديثه مع سكاي ألمانيا، نفى هليموت ماركو مستشار ريد بُل التعليق على تلك المسألة. مع ذلك، فقد كان واضحًا بأن ريد بُل لا يمكن أن تشعر بالرضا في ظل تأدية أحد فرقها بهذا الشكل الضعيف في الفورمولا واحد بعد تراجع ألفا تاوري إلى المركز التاسع في ترتيب الصانعين في 2022.

كما صرّح قائلًا: "قرار كهذا (بيع الفريق) يعود بالكامل إلى حاملي الأسهم التجارية. لكن تلك شائعات لا نعلّق عليها بالتفصيل".

لكن توست سعى على الفور للحصول على توضيح من أوليفر مينتزلاف - المدير العام لريد بُل "جي ام بي اتش" - والذي أكّد بأن مستقبل الفريق آمن عهلى المدى القريب.

وعليه أصدرت ألفا تاوري بيانًا اليوم الأربعاء اقتبست فيه تصريحات توست الذي قال: "جمعتني لقاءات جيدة للغاية مع أوليفر مينتزلاف الذي أكد بأن حاملي الأسهم التجارية لن يبيعوا ألفا تاوري، وأن ريد بُل ستواصل دعم الفريق في المستقبل".

وأضاف: "لا أساس لكل هذه الشائعات، وعلى الفريق الحفاظ على تركيزه لبداية الموسم من أجل تقديم أداء أفضل من العام الماضي".

هذا وما تزال هنالك علامة استفهام تحيط بالتنظيم المستقبلي للفريق، حيث أشارت مصادر في البادوك إلى أن ألفا تاوري تقيم توسعًا في مصنعها الحالي في فاينزا.

مع ذلك، فإن هنالك تكهنات كذلك بإمكانة التحول الكامل إلى منشأة الانسيابية لديها في بيسيستر، أوكسفوردشاير.