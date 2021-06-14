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توست: غاسلي الآن أحد "أفضل السائقين" في الفورمولا واحد

يعتقد فرانز توست مدير فريق ألفا تاوري أنّ بيير غاسلي بات يستحق بأن يُصنّف الآن بين سائقي الصدارة في الفورمولا واحد.

توست: غاسلي الآن أحد "أفضل السائقين" في الفورمولا واحد

أكمل غاسلي سباق أذربيجان الأخير في المركز الثالث، مُسجلًا ثالث منصة تتويج في مسيرته بعد فوزه في إيطاليا العام الماضي ومركز وصافته في البرازيل في 2019.

وقد تأهّل الفرنسي ضمن الستة الأوائل في أربعة من الجوائز الست التي أقيمت حتى الآن في هذا الموسم، حيث سجّل النقاط في كل سباق باستثناء البحرين، حيث تضرر الجناح الأمامي لسيارته في اللفة الأولى.

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"المركز الثالث كان مهمًا للغاية له ولثقته بنفسه" قال توست لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "بيير دومًا ما قام بعمل جيّد، لكننا لم نتمكن من منحه سيارة جيّدة للغاية في بورتيماو، وكذلك في برشلونة بطريقة ما. ولكن في موناكو، تمكنا من العودة، وفي باكو كذلك".

وتابع: "إنّه في المقدمة، إنه بالنسبة لي ينتمي تمامًا إلى أفضل السائقين في البطولة حاليًا، كونه يستخلص كل شيء من السيارة، ولا يرتكب أخطاء، ويحقق النقاط".

هذا وأبدى توست رغبته في الإبقاء على غاسلي ضمن صفوف ألفا تاوري في 2022، على الرُغم من طموح صاحب الـ 15 عامًا الواضح بإيجاد مقعد ضمن أحد فرق الصدارة.

فقال: "آمُل أن يبقى معنا. سنرى إذا ما بوسعنا مع سقف النفقات أن نوفّر له سيارة تنافسية لائقة. وعندها لن يكون هنالك سبب لديه لتغيير فريقه. ولكن على أيّة حال هذا سيكون قرار ريد بُل".

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واعترف توست بأنّه وضمن تغيير في فلسفتها السابقة بتطوير السائقين الشباب، فإنّ ألفا تاوري بحاجة إلى أن يكون لديها سائق واحد متمرس على الأقل، ولا سيّما مع حزمة التغييرات الكبيرة التي ستشهدها القوانين في 2022.

حيث قال: "هذا أمر هام. ولا سيّما العام المُقبل، مع القوانين الجديدة. نحن بحاجة إلى سائق معيار، لنعلم وجهتنا بدءًا من إعدادات السيارة. وهذا لن يكون ممكنًا مع سائقين يافعين، أو غير متمرسين".

وقد أشاد توست بأداء غاسلي في باكو، حيث تشبّث الفرنسي بالمركز الثالث بالرُغم من مواجهته لمشاكل على المحرك خلال السباق.

فقال: "بدءًا من التجارب الحرة وحتى السباق، دومًا ما كانت السرعة حاضرة، حيث تواجد بيير دائمًا ضمن الخمسة أو الستة الأوائل".

واختتم: "تعيّن عليه الاعتناء بالإطارات، المكابح، استهلاك الوقود. وكنا دومًا في الجانب الآمن. عليّ القول بأننّا كنا محظوظين بعدم تعرضنا لأيّة حوادث. تعامل بيير بشكل احترافي مع الانطلاقات واللفات الأولى، حيث أنّ المعركة مع (شارل) لوكلير كانت قوية جدًا، لكنه تمكن من حصد المركز الثالث للفريق".

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