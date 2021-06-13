توست: على تسونودا معرفة حدوده

واجه الناشئ الياباني بداية متقلّبة لموسمه مع الحظيرة الإيطاليّة حتّى الآن بعد ترقيته من الفورمولا 2.

وبعد أن أثار الإعجاب خلال مشاركته الأولى في البحرين، واجه الياباني أوقاتًا عصيبة بعد حادثه القويّ في تصفيات إيمولا، وانتقد الفريق بعد تصفيات محبطة في إسبانيا، قبل أن يتعرّض لحادث في التجارب الحرّة في موناكو.

لكنّه عاد للتواجد ضمن مراكز النقاط في باكو نهاية الأسبوع الماضي قعد أن قدّم أحد أفضل جولاته المكتملة حتّى الآن في هذا الموسم.

وقال توست حيال ذلك: "عليه أن يتعلّم أو أن يدرك أين تقع حدوده".

وأضاف: "لو كنت ضمن ذات العُشر من الثانية مع السائقين البارزين الآخرين، فحينها لا توجد لديك مساحة كبيرة لتكون أسرع من ذلك. ومن ثمّ عليك أن تُدرك كسائقٍ أنّه لا يُمكنك الكبح بشكلٍ متأخّرٍ أكثر من ذلك، لا يُمكنك الضغط أكثر، ليس بالطريقة التي اعتقد أنّ بوسعه فعلها، ذلك لأنّه سينتهي بك المطاف في جدار الإطارات ببساطة".

وأكمل: "لكنّ هذه عمليّة تعلّم. وعليّ القول بأنّ الفريق حقّق خطوة كبيرة في باكو على صعيد فهم السيارة وردود الفعل التقنيّة من جانب المسار. لذا أشعر بقدرتنا على وضعه على الدرب الصحيح، ذلك لأنّ لديه سرعة طبيعيّة لا تُصدّق".

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وفي حين أنّ حوادث تسونودا هذا الموسم لم تكن مثاليّة، فإنّ توست أوضح أنّه يُحبّذ دائمًا سائقًا يضغط بقوّة على سائقٍ يكون حذرًا أكثر من اللازم".

وقال في هذا الصدد: "أحبّذ سائقًا يضغط ويُجازف بشيء ما. لكن بالطبع عليك السيطرة على الوضع عاجلًا أو آجلًا. وذلك ما علينا تعليمه ليوكي".

واختتم بالقول: "لكن لأكون صادقًا أحبّ هذه الطريقة أكثر من محاولة جعل سائقٍ ما أسرع. إبطاء سائقٍ سريع أسهل من تسريع سائقٍ بطيء".