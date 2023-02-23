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توست: دي فريز مثّل "نداء استفاقة" لمهندسي ألفا تاوري

قال فرانز توست مدير فريق ألفا تاوري أن ناشئه في الفورمولا واحد نيك دي فريز مثّل "نداء استفاقة" لمعسكر فاينزا.

توست: دي فريز مثّل "نداء استفاقة" لمهندسي ألفا تاوري

اختبر دي فريز الموسم الماضي سيارات 2022 لفرق ويليامز، مرسيدس وأستون مارتن، إلى جانب إكمال بعض اللفات على سيارات ألبين من موسم 2021.

وأوضح توست أن خبرة الهولندي الأخيرة إلى جانب خبرته الكلية التي اكتسبها في فئات التسابق الأخرى مكنته من توفير بيانات مفيدة للفريق عندما اختبر سيارة ألفا تاوري في أبوظبي في نوفمبر الماضي، ما دفع الفريق إلى معالجة بعض مكامن الضعف على سيارة "أيه.تي03".

فقال: "نيك دي فريز يقوم بعمل جيد للغاية. إنه متمرّس، وبوسعكم رؤية واستشعار أنه بعمر الـ 28، وأنه فاز بالعديد من السباقات والبطولات".

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وأضاف: "أعتقد أنه سيتمكن من التأقلم مع الفورمولا واحد على الفور. وأتوقع أن يؤدّي بشكل جيد من التصفيات الأولى في الموسم".

وتابع: "بالطبع عندما يأتيك سائق جديد ليس يافعًا ومباشرة من فئات الناشئين، فإنه يجلب بعض الخبرة والأفكار التقنية، وقد كنا محظوظين جدًا مع نيك بأنه اختبر العديد من السيارات العام الماضي".

وأكمل: "مهندسونا حصلوا على بيانات تقنية جيدة من جانبه، ولا سيما بعد تجارب أبوظبي حيث قام بالعديد من اللفات، ومن حسن الحظ تذمّر كثيرًا حول السيارة، الأمر الذي كان بمثابة نداء استفاقة لمهندسينا".

واختتم: "آمُل أن نتمكن من منجه سيارة بوسعها تقديم الأداء الذي يريده. فكما سبق وذكرت، نيك ليس ناشئًا، إنه متمرس كما ذكرت وفاز بسباقات في كل فئة وحقق ألقابًا، وهو ركيزة أساسية بالنسبة لنا".

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