توست: تسونودا لديه "فرصة جيدة" في الحفاظ على مقعده مع ألفا تاوري

تم بالفعل تأكيد بقاء بيير غاسلي مع ألفا تاوري لموسم 2023، لكن وضع تسونودا لم يُحسم بعد، حيث أن حادثة التصادم مع الفرنسي في جائزة بريطانيا الكبرى مثّلت النقطة السوداء الأكبر ضد الياباني.

وكان التفوق من نصيب غاسلي في التصفيات، لكن المنافسة بين السائقين أقرب على صعيد نتائج السباقات، حيث سجل الفرنسي 16 نقطة حتى الآن في مقابل 11 لتسونودا.

في المقابل، تملك ريد بُل العديد من الناشئين ذوي الأداء الجيد في الفورمولا 2 هذا الموسم، على الرُغم من أن لا أحد منهم برز كتهديد واضح وصريح لمقعد تسونودا.

"إذا ما واصل الأداء الذي يقدمه هذا الموسم، باستثناء الحوادث، فأعتقد بأن لديه فرصة جيدة للبقاء معنا" قال توست عن تسونودا على هامش جائزة النمسا الكبرى.

وأضاف: "يعتمد الأمر عليه. إذا ما أظهر تأديات جيدة سيبقى، وإذا لم يفعل، فإنه خارج الفريق. الأمر بهذه السهولة".

من جهته كان هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى ريد بُل قد سبق ووصف تسونودا مؤخرًا "بالطفل المشاكس" في الشركة، مُشيرًا تحديدًا إلى انفعاله وغضبه عبر اللاسلكي.

لكن توست أشار إلى أنه يفضّل السائق الذي يمتلك تلك الشخصية القوية، قائلًا: "أفضّل الطفل المشاكس كون هؤلاء هم الأطفال الجيدين بحق الذين يمكنهم تحقيق النجاح. لا أحبّذ الطفل البريء".

وأكمل: "يوكي ارتكب خطأ، ويعلم ذلك وسيعمل على الأمر. إنه ما يزال ضمن مرحلة التطوّر، كما أنه سريع وكان سريعًا هنا. أعتقد بأنه سيتقدم، لكن ذلك يستغرق بعض الوقت".