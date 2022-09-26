توست: تسونودا بحاجة "للسيطرة على مشاعره" بعد العقوبات الأخيرة
يعتقد فرانز توست مدير فريق ألفا تاوري أن سائقه يوكي تسونودا يقوم "بعمل جيد للغاية" لكن عليه أن يسيطر على مشاعره، وذلك بعد سلسلة التأنيبات والعقوبات الأخيرة التي تلقاها الياباني.
بات تسونودا أول سائق فورمولا واحد يتلقى عقوبة تراجع على شبكة الانطلاق لحصوله على 5 تأنيبات في موسم واحد عندما تلقى آخرها لقيادته دون ربط أحزمة الأمان لفترة وجيزة في سباق جائزة هولندا الكبرى.
وتسبب ذلك بتراجع سائق ألفا تاوري 10 مراكز من مكان تأهله في مونزا، حيث تلقى كذلك عقوبة تراجع أخرى بثلاثة مراكز لتجاهله الأعلام الصفراء خلال التجارب الحرة ليوم الجمعة.
وبالرُغم من أن ذلك التراجع كان دون معنى لأن ألفا تاوري كانت قد وضعت وحدة طاقة جديدة على سيارته لينطلق من آخر الترتيب، لكنّ ذلك دفع تسونودا إلى 8 نقاط عقوبة - ليكون على بعد 4 فقط من حظر المشاركة في أحد السباقات.
وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن تقدم تسونودا والمخاوف بعد عقوباته الأخيرة، أشاد توست بتأديات السائق الياباني، لكنه اعترف أنه بحاجة لأن يتمالك نفسه ليخفف من حدة العقوبات.
فقال: "يشهد أداؤه المزيد من التقدم، انظروا إلى التصفيات في زاندفورت على سبيل المثال، والتجارب الحرة الأولى في مونزا. إنه يقوم بعمل جيد للغاية داخل السيارة".
وأضاف: "عليه فقط أن يسيطر على مشاعره وأن يكون أكثر التزامًا، حيث أن تجاهل الأعلام الصفراء في التجارب الحرة الثانية ليس فعلًا ذكيًا".
وتابع: "أتفهّم بأن ذلك قد يكون صعبًا في التصفيات، وربما في بعض الأحيان خلال السباقات، لكن في حصة للتجارب الحرة، عليك في كل الأحوال تقبّل الأعلام الصفراء والتصرف بطريقة صحيحة، ما يعني أن عليك الإبطاء".
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