توست: تجديد عقد تسونودا لم يكن أبداً موضع شكّ

وصل اليابانيّ اليافع إلى الفئة الملكة مع توقعات عالية، لكنه واجه العديد من الصعوبات حتى الآن هذا الموسم، مع عدة حوادث في النصف الأول، وتفوق زميله بيير غاسلي عليه.

وأعلنت ألفا تاوري أنها ستحافظ على تشكيلتها لموسم 2022، حيث اعترف تسونودا أنه تفاجأ من تجديد عقده نظراً لمستوى أدائه المتذبذب.

لكنّ تود كشف أن الفريق ملتزم برعاية وتطوير موهبة تسونودا.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت هناك شكوك حيال حصول تسونودا على عقد جديد، أجاب توست: "بالنسبة لي شخصياً، لا، لأنه وفي وقتنا الحالي عندما تجلب ناشئاً إلى الفورمولا واحد، فلا بدّ من منحه الوقت الكافي".

وتابع: "الفورمولا واحد معقدة للغاية، وصعبة. لقد قدم يوكي حتى الآن عملاً جيداً. إنه سريع، وحقق المركز السادس في بودابست، وأحرز المركز التاسع في أول سباق له في البحرين".

وأردف: "بالطبع، تعرض لبعض الحوادث، لكنني أقول على الدوام أن الحوادث جزء من عملية التعلم. كيف سيتعلم القيادة على الحدود القصوى إن لم نسمح له بالتعرض للحوادث".

وبينما يأمل توست أن تنتهي فترة حوادث تسونودا الآن، لكنه أشار أن بقية سباقات الموسم قد تكون صعبة على السائق الناشئ.

فقال: "نحن نتطلع قدماً للنصف الثاني من الموسم. لكنه لن يكون سهلاً لأن هؤلاء السائقين اليافعين لا يعلمون حلبة أمريكا أو المكسيك ولا حتى ساوباولو أو تركيا، كما أن حلبة المملكة العربية السعودية ستكون جديدة على الجميع".

وتابع: "ذلك يعني أن الكثير من العمل ينتظرنا كي نرفع مستواه. لكن إلى جانبه زميله بيير، الذي يعتبر بالنسبة لي أسرع سائق في الفورمولا واحد حالياً، وبوسعه تعلم الكثير منه".

وأردف: "أعتقد أنه سيغلق الفارق خلفه، وأنا أتطلع قدماً لتشكيلتنا الموسم المقبل مع السيارة الجديدة".

ويرى توست أن تمديد عقد تسونودا المبكر نسبياً، سيساعده في بناء الثقة.

فقال: "بالطبع، هذا سيساعد، لأنه يعلم أنه ضمن فريق. كما ذكرت سابقاً، فإن النصف الثاني لن يكون سهلاً نظراً لوجود حلبات لا يعرفها".

وتابع: "بغض النظر عن ذلك، فإن أداءه يتحسن وهو يقوم بعمل جيد. وثقته بنفسه تتحسن".

واختتم: "بالطبع، التعرض لحادثة على سرعة عالية ليس بالأمر الهيّن. لكنني أعتقد أن طبيعة يوكي وثقته بنفسه يدفعانه للقيام بعمل أفضل".