توست: بوسع تسونودا جلب نقاط قوّة "خارقة" لألفا تاوري

سيبدأ الياباني مسيرته في الفورمولا واحد في 2021 بعد ترقيته من الفورمولا 2 التي أكمل فيها موسم 2020 في المركز الثالث.

وسيُصبح تسونودا أوّل سائق فورمولا واحد يُولد في الألفيّة الجديدة، لكنّه يُواجه فرصًا محدودةً للتعلّم لرفع وتيرته قبل السباق الافتتاحيّ في البحرين الشهر المقبل.

وستحصل الفرق على ثلاثة أيّام تجارب فقط في 2021، وسيتمّ اقتسامها على الأرجح مناصفة بين السائقين. وتمكّن تسونودا من الحصول على تجارب خاصة باستخدام سيارات قديمة من الفريق في الفترة الماضي.

وبحديثه على إثر إطلاق سيارة ألفا تاوري "آي.تي02" الجديدة لموسم 2021، قال فرانز توست مدير الفريق أنّه بالرغم من مواجهة الناشئ تسونودا لفترة تعلّم صعبة، فإنّه يملك مواهب ستسمح ببزوغ نجمه.

وقال حيال ذلك: "نتوقّع أن يكون منحى التعلّم حادًا بالنسبة إليه، لكن سيكون قادرًا على بلوغ أداء جيّدٍ سريعًا".

وأضاف: "لكن ما هو خارقٌ للعادة من جانبه هو تحكّمه في السيارة، قوّته في الكبح والسرعة في المنعطفات السريعة".

وأكمل: "في حال واصل عمليّة التعلّم مثلما فعل في تجارب إيمولا وأبوظبي العام الماضي، فأنا متأكّدٌ من أنّنا سنراه يُقدّم بعض السباقات المدهشة".

وقال تسونودا أنّ بيير غاسلي قد يُساعد الياباني الصاعد على التطوّر هذا العام ويستخرج الأفضل منه.

وقال: "بيير سائقٌ موهوبٌ جدًا وهو يملك الآن الخبرة الكافية ليكون قائدًا للفريق وقائدًا ليوكي".

وأضاف: "كلّ سائقٍ يُقارن نفسه بزميله، لذا كلّما كان زميلك أفضل كلّما دفعك أكثر".

وأكمل: "يُمكن ليوكي تعلّم الكثير من بيير على جميع الأصعدة، سواءً الأزمنة، أو الإعدادات أو خطوط التسابق. كلّ هذه الأمور مهمّة، خاصة على تلك الحلبات التي ستكون جديدة على يوكي".

واختتم بالقول: "إن كان لديك زميلٌ قويٌ ذو خبرة بوسعك مقارنة البيانات معه، فسيُساعدك ذلك على تطوير أدائك".