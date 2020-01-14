توست: التوافق مع ريد بُل مفتاح تحسّن أداء ألفا توري

قدم فريق تورو روسو أداء قوياً في 2019، ليحقق أفضل نتيجة له بالمركز السادس في ترتيب بطولة المصنعين، بينما وصل سائقاه دانييل كفيات وبيير غاسلي إلى منصة التتويج.

ومع استعمال ألفا توري وريد بُل لوحدة الطاقة نفسها من هوندا، فإن كليهما تشاركا المزيد من المكونات أكثر من المواسم السابقة.

حيث قال تود في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لا شكّ على الإطلاق في أن الأداء الذي أظهرناه نتيجة للتوافق العالي جداً مع ريد بُل للتقنيات".

وأكمل: "لا يجب أن ننسى أن ريد بُل للتقنيات تمتلك مجموعة من أهم الخبرات الهندسية. والتوافق معهم مفيد للغاية بالنسبة لنا".

وتابع: "سنحصل على قسم خلفي كامل للسيارة منهم مرة أخرى. حتى لو كان أقدم بعام، لأننا استعملنا القسم الخلفي ونظام التعليق من ريد بُل ريسينغ العام الماضي".

واستكمل: "بطبيعة الحال، هذه تعتبر أفضلية كبيرة بالنسبة لنا وأفضل من أن نقوم نحن ذلك، لأننا لا نمتلك الإمكانيات المادية ولا الموارد الكافية أو المهندسين لذلك. بالتالي، يسمح لنا هذا بالتركيز على تحسين الأداء في النواحي الأخرى".

بالمقابل، يعي توست أن معركة فرق الوسط ستكون أكثر حدة في 2021، فقال: "لن نبطئ من وتيرتنا على الإطلاق. آمل أن نكون أسرع من منافسينا! ذلك يعتمد على تنافسية السيارة وكمية التقدم الذي أحرزته هوندا كذلك مع المحرك".

وأكمل: "لدينا سائقان خبيران، وهوندا ستعمل بشكل كبير جداً خلال الفترة الشتوية لتحسين الأداء".

وأردف: "ستكون معركة صعبة للغاية لأنه عليك إيجاد التوازن الصحيح لعملية التطوير في 2020، لكن علينا ألا ننسى كذلك التركيز على البحث والتطوير لعام 2021".

واختتم: "ذلك يعتمد على الموارد المالية. بالطبع، تمتلك فرق الصدارة الثلاثة أفضلية كبيرة. نعلم ذلك، لكن بطبيعة الحال، سنضغط بشكل كبير على أمل الحصول على سيارة جيدة في 2020 وكذلك في 2021".