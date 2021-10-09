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توست: أي شخص من الطاقم غير راضٍ عن روزنامةٍ من 23 جولة يجب أن "يرحل"

قال فرانز توست مدير فريق ألفا تاوري أن أي فرد من طاقم فريقه غير راضٍ عن الإرهاق الذي سينتج عن روزنامةٍ من 23 سباقاً في موسم 2022 المقبل، عليه "أن يرحل".

توست: أي شخص من الطاقم غير راضٍ عن روزنامةٍ من 23 جولة يجب أن "يرحل"

يستعد مدراء الفورمولا واحد للكشف عن روزنامة أولية لموسم 2022 المقبل الأسبوع المقبل، والتي من المتوقع أن تكون الأطول في تاريخ البطولة، منذ منتصف مارس/آذار وحتى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.

ونتيجة لذلك سيتم حشر تلك الجولات ضمن نطاق زمني أقصر من الروزنامة الحالية، حيث بدأ البعض يعربون عن قلقهم إزاء الإرهاق الذهني والتعب البدني الذي سيرافق روزنامة مضغوطة كهذه.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال إمكانية تعرض طاقم فريقه للإرهاق، أجاب: "نعلم الآن أن لدينا 23 سباقاً، ذلك رائع. عمل ممتاز من قبل البطولة وأنا أتطلع قدماً لذلك".

وأكمل: "فيما يتعلق بطواقم العمل. بداية، نحن فريق تسابقي. من المفترض أن الجميع مسرور لوجود جولات كثيرة، نحن نولي الاهتمام الكافي بأفراد الفريق، على سبيل المثال، الميكانيكيون بعد الجولة لديهم ثلاثة أو أربعة أيام راحةٍ في المنزل. كذلك الحال مع الطاقم الإعلامي، التسويقي وجميع العاملين على المسار، يحظون بثلاثة أيام للراحة بعد الجولة".

وأردف: "بالنسبة للمهندسين، الأمر أكثر صعوبة. في السابق، أذكر أنه كان عليهم العمل بعد أسبوع السباق من أجل الاختبارات، ما يعني أنهم يواصلون العمل".

وتابع: "أعتقد أنه يجب علينا أن نكون مسرورين من روزنامة تضم 23 جولة. وفي حال لم يكن البعض راضياً بها، حينها يجب عليه الرحيل!".

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لكن، لا يتشارك أغلب مدراء الفريق نفس الرأي مع توست، حيث يرى أوتمار زافناور مدير فريق أستون مارتن أنه يجب بذل الجهود لضمان حماية أطقم العمل.

فقال: "من الجميل تواجد 23 جولة للمنافسة ضمنها في الفورمولا واحد".

وأردف: "لكن، علينا التفكير بجميع الأشخاص الذين يضطرون للسفر - الميكانيكيون والمهندسون - وعلينا إجراء كل ما يلزم سواء في المصنع أو خلال السباقات، لضمان سهولة سفرهم قدر الإمكان".

وتابع: "هذا يتضمن تدوير أطقم العمل وربما إدخال تغييرات إدارية ضمن المؤسسات أو المصنع".

واختتم: "نحن نهتم بطاقم عملنا، بما في ذلك الصحة النفسية كذلك. ولدينا طبيب يسافر معنا. نحن نهتم بهم بأفضل ما بوسعنا".

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