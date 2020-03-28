توست: ألفا تاوري لن تكسب المال من المشاركة في الأحداث الافتراضية

بينما كان العديد من المشجّعين متحمّسين حيال مشاهدة إمّا البث المباشر للسباق الافتراضي أو الاستمتاع بمتابعة الجوانب الفرعية مثل القناة الرسمية للاندو نوريس على تويتش، فإنّ فرانز توست مدير فريق ألفا توري لم يلحظ التأثير المتزايد للسباقات الإلكترونية وهو في معزله في فاينزا.

"لم أر السباق كوني لا أستقبل قناة أو آر اف سبورت+ هنا (قناة بثّت السباق مباشرة)" قال توست.

وأضاف صاحب الـ 64 عامًا قائلًا: "عليّ أنّ أعترف بأنّ ذلك ليس عالمي. إذ أنّ فكرتي عن جوهر رياضة السيارات مختلفة. شباب اليوم مهتمون بهذه الأمور، كما أنّ لدينا فريقنا الخاص بالسباقات الإلكترونية. حيث فزنا قبل عامين ببضعة سباقات في البطولة، وكنّا ننافس في المقدمة على نحوٍ جيّد".

وأكمل: "إنّها سوق مستقبلية مثيرة للاهتمام بالنسبة للرعاة. كما أنّه بمقدورك استقطاب المشجّعين الشباب وتعزيز شعبية رياضة السيارات لديهم من خلال ذلك. لكنّنا حاليًا بالكاد نغطّي نفقاتنا، حيث ما يزال كل ذلك عمل قيد التقدّم".

وشرح توست - الذي لم يتربّح فريقه ألفا توري بعد من عالم السباقات الإلكترونية - أنّ سائقين بيير غاسلي ودانييل كفيات لم يشاركا في أيّ من أحداث فيلوس أو الفورمولا واحد الافتراضية.

"تحدّثت مع سائقينا عبر الهاتف، لكنّهما لم يرغبا المشاركة" قال توست.

واختتم: "بيير يخوض بعض السباقات الإلكترونية، لكنه لا يملك العتاد اللازم للمشاركة (حيث يقيم في فندقه في دبي)، وكذلك داني لا يحب هذه السباقات".