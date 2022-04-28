توست: ألفا تاوري متأخرة "بخطوتين" في معركة فرق الوسط

تحتل ألفا تاوري المركز السابع حالياً ضمن ترتيب بطولة المصنّعين بعد أربعة سباقات، خلف مكلارين، ألفا روميو وألبين.

وبينما سجلت نقاطاً في جميع السيارات بسيارة واحدة، لكن الفريق يعاني على صعيد الوتيرة لمجاراة منافسيه.

وخلال جولة إيمولا، لم ينجح بيير غاسلي أو يوكي تسونودا بالتأهل من القسم الأول للتصفيات وذلك بسبب خطأ استراتيجي، لكن تسونودا تعافى إلى المركز السابع في السباق كأفضل نتيجة للفريق حتى الآن.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان يعتقد بأن ألفا تاوري متأخرة بخطوة خلف فرق الوسط حالياً، أجاب توست: "حالياً، يمكن القول أننا متأخرون خطوتين وليس خطوة واحدة، نحن نحاول اللحاق بركب المنافسة".

وأردف: "علينا تجنب أخطاء مثل تلك التي حصلت في التصفيات (إيمولا)، لأن معركة الوسط متقاربة للغاية".

وتفصل عشر نقاط بين ألفا روميو، ألبين وهاس بعد أربعة سباقات، بينما سجل فريقا أستون مارتن وويليامز النقاط كذلك، ما يشير إلى تواصل المعارك حتى نهاية الموسم.

وضمن مقابلة أخرى مع الموقع الشقيق "فورميل1 الهولندي"، اعترف توست بأنه كان "قلقاً" على صعيدي الأداء والموثوقية للسيارة في بدايات الموسم مؤكداً أن الفريق متأخر في هذين المجالين.

وتستهدف ألفا تاوري المركز الخامس ضمن ترتيب بطولة المصنعين، لكن توست لا يرى إمكانية لذلك من دون إحراز تقدم ملحوظ.

فقال: "إن لم نتحسن، فهذا الهدف ليس واقعياً".

واختتم: "علينا تحسين الأداء وكذلك قدرة تحمل السيارة، وإلا لن يكون هدفنا واقعياً".