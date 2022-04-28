تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs تذاكر
السابق / فيراري ستجلب حلًا منخفض الارتكازيّة في ميامي لمجابهة سرعة ريد بُل التالي / ألفا روميو: الفرق "احتالت" على "فيا" لمحاولة رفع الحد الأدنى لوزن السيارات
فورمولا 1 / جائزة ميامي الكبرى أخبار

توست: ألفا تاوري متأخرة "بخطوتين" في معركة فرق الوسط

يرى فرانز توست أن فريقه ألفا تاوري "متأخر بخطوتين" عن المنافسين ضمن معركة فرق الوسط في الفورمولا واحد، وذلك بعد بداية صعبة لموسم 2022 الجاري.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
توست: ألفا تاوري متأخرة "بخطوتين" في معركة فرق الوسط

تحتل ألفا تاوري المركز السابع حالياً ضمن ترتيب بطولة المصنّعين بعد أربعة سباقات، خلف مكلارين، ألفا روميو وألبين.

وبينما سجلت نقاطاً في جميع السيارات بسيارة واحدة، لكن الفريق يعاني على صعيد الوتيرة لمجاراة منافسيه.

وخلال جولة إيمولا، لم ينجح بيير غاسلي أو يوكي تسونودا بالتأهل من القسم الأول للتصفيات وذلك بسبب خطأ استراتيجي، لكن تسونودا تعافى إلى المركز السابع في السباق كأفضل نتيجة للفريق حتى الآن.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان يعتقد بأن ألفا تاوري متأخرة بخطوة خلف فرق الوسط حالياً، أجاب توست: "حالياً، يمكن القول أننا متأخرون خطوتين وليس خطوة واحدة، نحن نحاول اللحاق بركب المنافسة".

وأردف: "علينا تجنب أخطاء مثل تلك التي حصلت في التصفيات (إيمولا)، لأن معركة الوسط متقاربة للغاية".

وتفصل عشر نقاط بين ألفا روميو، ألبين وهاس بعد أربعة سباقات، بينما سجل فريقا أستون مارتن وويليامز النقاط كذلك، ما يشير إلى تواصل المعارك حتى نهاية الموسم.

اقرأ أيضاً:

وضمن مقابلة أخرى مع الموقع الشقيق "فورميل1 الهولندي"، اعترف توست بأنه كان "قلقاً" على صعيدي الأداء والموثوقية للسيارة في بدايات الموسم مؤكداً أن الفريق متأخر في هذين المجالين.

وتستهدف ألفا تاوري المركز الخامس ضمن ترتيب بطولة المصنعين، لكن توست لا يرى إمكانية لذلك من دون إحراز تقدم ملحوظ.

فقال: "إن لم نتحسن، فهذا الهدف ليس واقعياً".

واختتم: "علينا تحسين الأداء وكذلك قدرة تحمل السيارة، وإلا لن يكون هدفنا واقعياً".

تذاكر
المشاركات
التعليقات
فيراري ستجلب حلًا منخفض الارتكازيّة في ميامي لمجابهة سرعة ريد بُل
المقال السابق

فيراري ستجلب حلًا منخفض الارتكازيّة في ميامي لمجابهة سرعة ريد بُل
المقال التالي

ألفا روميو: الفرق "احتالت" على "فيا" لمحاولة رفع الحد الأدنى لوزن السيارات

ألفا روميو: الفرق "احتالت" على "فيا" لمحاولة رفع الحد الأدنى لوزن السيارات
تحميل التعليقات
خلدون يونس More from
خلدون يونس
فيرشتابن: حققنا ثنائية "مستحقة" في إيمولا بالرغم من الظروف الجوية الصعبة جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
فورمولا 1

فيرشتابن: حققنا ثنائية "مستحقة" في إيمولا بالرغم من الظروف الجوية الصعبة

ألونسو: "الفوضى مضمونة" في حال أمطرت خلال سباق إيمولا جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
فورمولا 1

ألونسو: "الفوضى مضمونة" في حال أمطرت خلال سباق إيمولا

ساينز "لم يكن يضغط" قبل حادثته في تصفيات إيمولا جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
فورمولا 1

ساينز "لم يكن يضغط" قبل حادثته في تصفيات إيمولا

ألفا تاوري More from
ألفا تاوري
ألفا تاوري تكشف عن كسوة لونية جديدة لسيارة 2022 إطلاق سيارة ألفا تاوري
فورمولا 1

ألفا تاوري تكشف عن كسوة لونية جديدة لسيارة 2022

ألفا تاوري تُشيد "بالتقدم الكبير" الذي حققه غاسلي في 2021 جائزة قطر الكبرى
فورمولا 1

ألفا تاوري تُشيد "بالتقدم الكبير" الذي حققه غاسلي في 2021

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية تجارب برشلونة في مارس برايم
فورمولا 1

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

أحدث الأخبار

سائقو الفورمولا واحد متفائلون بعد اختبار حلبة ميامي على جهاز المحاكاة
فورمولا 1 فورمولا 1

سائقو الفورمولا واحد متفائلون بعد اختبار حلبة ميامي على جهاز المحاكاة

كيف تتعامل مرسيدس مع تحديثات سيارتها في موسم 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

كيف تتعامل مرسيدس مع تحديثات سيارتها في موسم 2022

لوكلير: خطأ إيمولا لن يتكرر مجدداً
فورمولا 1 فورمولا 1

لوكلير: خطأ إيمولا لن يتكرر مجدداً

ألفا روميو: الفرق "احتالت" على "فيا" لمحاولة رفع الحد الأدنى لوزن السيارات
فورمولا 1 فورمولا 1

ألفا روميو: الفرق "احتالت" على "فيا" لمحاولة رفع الحد الأدنى لوزن السيارات

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.