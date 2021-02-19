توست: ألفا تاوري بحاجة لموسم خالٍ من الأخطاء لتصدّر مجموعة الوسط في 2021
قال فرانز توست مدير فريق ألفا تاوري في الفورمولا واحد أنّ على فريقه تفادي ارتكاب الأخطاء إذا ما أراد بلوغ هدفه بالتقدم إلى صدارة مجموعة الوسط في موسم 2021.
خاض الفريق المتمركز في فاينزا موسمًا مشجّعًا في 2020، كانت أبرز نتائجه الفوز المفاجئ لبيير غاسلي في جائزة إيطاليا الكبرى.
مع ذلك، لم يقدّم الفريق الأداء المأمول على صعيد ترتيب بطولة الصانعين، حيث أنهى بالمركز السابع خلف فرق الوسط، مكلارين، ريسينغ بوينت، رينو وفيراري.
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وأوضح توست أنّه وبينما كان الفريق سعيدًا بالنتائج البارزة التي سجّلها في 2020، لكنّه يعتقد بأنّ مفتاح قلب حظوظه لهذا الموسم هو ضمان عدم التعرض لأيام سيئة على مدار العام.
"كانت سكوديريا ألفا تاوري فريقًا في مجموعة الوسط في 2020، وكنا ننافس بنجاح في مواجهة الفرق الأخرى مثل مكلارين، رينو وريسينغ بوينت، لكنّ هدفنا لهذا العام هو أن نتواجد بثبات في صدارة مجموعة الوسط وأن نتحسّن بشكل أكبر" قال توست خلال إطلاق الفريق لسيارته "أيه.تي02".
وأضاف: "من أجل تحقيق ذلك، علينا تفادي مشاكل الموثوقية وإكمال كافة السباقات ضمن مراكز النقاط. وهذا يُمكن أن يحدث فقط إذا لم نرتكب أيّة أخطاء. لذلك علينا أن نكون مركزين 100 بالمئة على وظيفتنا، سباقًا تلو الآخر، على الحلبة وخارجها، كوننا أمام منافسين أقوياء".
وتابع: "لا يُمكنني أن أنسى بأنّنا انسحبنا في أربع مناسبات، ثلاث منهم بسبب مشاكل الموثوقيّة والرابعة بسبب حادثة بيير، ما يعني أننا أضعنا أربع فرص لتسجيل النقاط. علينا بكل تأكيد تفادي التواجد في هذه المواقف، وعليه ما يزال أمامنا بعض العمل للقيام به، لكنّ الفريق بكامل تركيزه من أجل الاستعداد بأفضل طريقة ممكنة للموسم الجديد".
من جهته، دعم غاسلي آراء توست لمعالجة مكامن الضعف لدى ألفا تاوري، حيث أوضح بأنّ التقدم سيأتي من كون الفريق أكثر ثباتًا على مدار الموسم.
فقال: "أعتقد بأنني قمت بعمل جيّد للغاية العام الماضي، حيث كنت قادرًا على القيادة بالطريقة التي أردتها وتمكنت من تأسيس علاقة ممتازة مع المهندسين، حيث أدركنا ما يحتاجه الفريق، وما كنت بحاجة إليه، وهذا ما أتى بالنتائج".
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وأكمل: "كنت راضيًا جدًا بالأداء، ولكن ما يزال هنالك مجال للتحسّن. ما نحتاجه على مدار الموسم هو ثبات الأداء وتسجيل النقاط في كل فرصة. سنرى كيف ستكون السيارة في البحرين ومن ثمّ سنعرف المزيد. لكن العامل الأساسي هو ثبات الأداء وعدم ارتكاب الأخطاء".
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