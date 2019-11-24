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تورو روسو تمنح الفضل لهوندا في دفعة الأداء التي شهدها الفريق مؤخّرًا

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تورو روسو تمنح الفضل لهوندا في دفعة الأداء التي شهدها الفريق مؤخّرًا
24-11-2019

أشاد فرانز توست مدير فريق تورو روسو بشريكه للمحرّك هوندا مانحًا إيّاه الفضل في ارتفاع مستوى الأداء الذي شهده فريقه في السباقات الأخيرة.

اقترب الفريق المتمركز في فاينزا إلى حدود ثماني نقاط من رينو ضمن معركتهما على المركز الخامس في ترتيب بطولة الصانعين، وذلك عقب منصّة التتويج المفاجئة التي سجّلها بيير غاسلي عندما حصد مركز الوصافة في البرازيل.

إذ ومع اقتراب الفريق من إتمام ما قد يكون أفضل موسم له في الفورمولا واحد، لا يعتري توست شكّ بأنّ تقدّم الفريق يعود الفضل فيه أكثر إلى ما حققته هوندا هذا العام من أي شيء آخر.

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فقال: "شراكة ريد بُل ساعدتنا في بداية الموسم مع نظام التعليق، كوننا أخذنا نظام التعليق وكلّ شيء منهم. لكن خلال الموسم، لم يكن هنالك الكثير لنقوم به مع ذلك التضافر بسبب القوانين".

وأضاف: "التحديثات الانسيابية هي التي ساعدتنا، كما أنّ هوندا أحرزت خطوة كبيرة للأمام. كانت هوندا هي الجانب الأساسي مع محرّك الخصائص الرابعة والوقود، والذي أتوا به من سوزوكا. وهذا ساعدنا على تحسين الأداء".

وبينما ما تزال هوندا تبدو خلف فيراري ومرسيدس مع أوضاع التصفيات على محرّكها، لكنّ توست يعتقد بأنّه وعلى صعيد وتيرة السباق فإنّ توازن الطاقة مختلف للغاية. كما يرى بأنّ الطريقة التي كان غاسلي قادرًا بها على هزيمة لويس هاميلتون عند المنعطف الأخير في البرازيل أبرزت الارتكازية الأقلّ التي تعمل بها سيارته.

"مفتاح النجاح في ذلك السباق كان طاقة محرّك هوندا، كون وحدة طاقتها تكون قوية للغاية في السباق، إلى جانب مستوى الارتكازية على سيارتنا، إذ أنّنا نحظى ببساطة بارتكازية أقل من الآخرين حيث كنّا أسرع بكثير منهم" قال توست.

واختتم: "هذا ساعدنا كثيرًا، لكن من جديد، عليك أن تعتني بالإطارات، وإلّا لن يساعدك ذلك. وهذا عمل على نحوٍ جيّد للغاية معنا".

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