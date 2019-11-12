تورو روسو تدخل موسم 2020 بنفس تشكيلة سائقيها

بعد إعلان فريق ريد بُل بقاء أليكسندر ألبون في صفوفه للعام المقبل، سارع فريق تورو روسو للكشف عن استمراره وكما كان متوقعًا بذات التشكيلة من السائقين حيث سيُزامل الروسي دانييل كفيات زميله الفرنسي بيير غاسلي.

وقال غاسلي "أنا سعيدٌ لمواصلة العمل مع الفريق لعام 2020 إذ أمامنا تحديّات مثيرة. لقد منحني فريق تورو روسو أفضل الفرص من أجل تقديم مستواياتٍ جيدة في جميع المواسم، حيث أني متحمس وعازمُ على ترجمة ذلك بتحقيق أفضل النتائج الممكنة العام المقبل".

وأكمل "يتحسن الفريق على الدوام إذ من الرائع تواجدي كجزء في هذه الرحلة. أنا متحمسٌ للغاية لرؤية ما يمكننا تحقيقه معًا في العام 2020".

من جانبه قال كفيات: "من الرائع تأكيد بقائي مع الفريق لموسم 2020".

وأكمل: "أنا مسرور بالفعل لأنني أشعر بارتياح كبير بين الجميع هنا، أعلم الفريق وهم يعرفونني جيدًا. لذا من السهل فهم احتياجات الجميع".

وأضاف: "لقد حققنا أمورًا رائعة معًا، مثل منصة التتويج في ألمانيا، لذا آمل أن نقدم موسمًا قويًا العام المقبل".

واختتم: "أنا ممتن لهذه الفرصة بمواصلة المشاركة في الفورمولا واحد، وسأقدم كل ما لديّ لتحقيق أفضل أداء ممكن العام المقبل. أنا أتطلع بالفعل إلى المزيد من الأوقات المثيرة".