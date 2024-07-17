تود يقارن انضمام هاميلتون بحقبة شوماخر مع فيراري
تكلم جان تود مدير فريق فيراري السابق حول الخطوة الضخمة بانتقال لويس هاميلتون إلى صفوف الحصان الجامح بدءاً من موسم 2025 المقبل في الفورمولا واحد.
جان تود، مدير فريق فيراري ومايكل شوماخر صاحب المركز الأول
الصورة من قبل: صور لات
سيقود هاميلتون بألوان العلامة الإيطالية العريقة حتى يبلغ الـ 42 من عمره على الأقل، حيث سيحاول أن يصبح أول سائق يحرز اللقب مع الحصان الجامح منذ كيمي رايكونن في 2007.
لكن وبالنظر إلى تاريخ فيراري الحديث، يبدو أن إحراز اللقب يحتاج مزيداً من الجهد والصبر، ولن تكون تلك مهمة يسيرة لبطل العالم سبع مرات.
وهذا ما تكلم عنه جان تود، الذي كان مديراً للفريق خلال الحقبة الذهبية، والتي شهدت تألق مايكل شوماخر على متن السيارة الحمراء.
حيث قال في تقرير نشره موقع "Sport.DE": "لطالما امتلكت فيراري سائقين جيدين، لأن كل السائقين يرغبون بارتداء اللون الأحمر".
وأكمل: "مع لويس ومايكل، ستحظى فيراري بأكثر السائقين نجاحاً في التاريخ".
وأردف: "لكن علينا ألا ننسى أن مايكل حين انضم إلينا، انتظر 4 سنوات قبل تحقيق أول لقب عالم له مع فيراري".
وأضاف: "الأمر يتطلب صبراً وعملاً متواصلين".
ويرى تود أن وضع فيراري الحالي يمثل أرضية انطلاق جيدة بشكل أفضل مما كان عليه الحال حين انضم شوماخر للفريق الأحمر.
فقال: "فيراري بشكل عام، في وضع أفضل مما كانت عليه أثناء فترة تواجدي".
وأردف: "حين وصلتُ للفريق، كان علينا إعادة بناء فريق السباقات بالكامل. ضمن مقياس من عشرة، فإن الفريق كان في المرحلة 5. أما الآن فهم في موقع أفضل بكثير".
واسترسل: "مع لويس، فإن الفريق سيتقدم إلى 9 من عشرة".
واستكمل: "لكن هل سيكون ذلك كافياً؟ هذا هو السؤال. كي تصبح بطل عالم يجب أن يكون كل شيء مثالياً".
واختتم: "نافست فيراري مؤخراً على اللقب لكنها لم تنجح بتحقيقه مطلقاً. الخطوة الأخيرة كانت ناقصة".
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