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تود يُحذّر الفورمولا واحد من خطر خسارة المصنّعين

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10-04-2020

حذّر جان تود رئيس الاتّحاد الدولي للسيارات "فيا" من أنّ الفورمولا واحد ليست في مأمن من خطر مغادرة مصنّعي السيارات للبطولة بعد أزمة فيروس "كوفيد-19".

في ظلّ ضغط الهيئة الحاكمة للبطولة بقوّة من أجل خفض ما لا تزال تعتبره تكاليف "جنونيّة" للمنافسة في الفورمولا واحد، قال تود أنّه لا يعتبر بقاء الفرق الـ 10 الحاليّة أمرًا مُسلّمًا به.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" ضمن حوارٍ حصري إن كان واثقًا من بقاء جميع الفرق العشرة الحاليّة في 2021، أجاب: "لا، آمل أن يبقى الجميع للعام المقبل".

وأضاف: "لهذا السبب علينا الاستماع للجميع. حتّى كبار اللاعبين، ليس عليك مطلقًا أخذ الأمور كمسلّمات. لذا علينا التفكير في كلّ شيء. يجب أن نكون متواضعين، صحيحٌ أنّنا نعشق رياضة المحرّكات لكنّها ليست بالأمر الحيويّ بالنسبة للمجتمع. لذا علينا التأكّد من اتّخاذنا للقرارات المناسبة".

وتتّجه فرق الفورمولا واحد لعقد اجتماع آخر عن بُعد مع "فيا" والفورمولا واحد غدًا الجمعة من أجل التباحث في المزيد من التخفيضات في سقف النفقات المنتظر، الذي تمّ خفضه بالفعل إلى 150 مليون دولار. وترغب "فيا" بخفضه أكثر من ذلك بكثير.

لكن في ظلّ معارضة بعض الفرق لمزيد خفضه، حيث يُعتقد بأنّ فيراري وريد بُل متردّدتان حيال مزيد خفض الميزانيّة وهو ما سيُجبرهما على تسريع الكثير من العمال، يعتقد تود بأنّ مقاربة جديدة بالكامل قد تمّ قبولها.

وقال الفرنسيّ: "تواجه الكثير من الأشياء السيّئة والقليل من الأخرى الجيّدة في كلّ كارثة أو أزمة. لذا من بين الأشياء الجيّدة هي حصولنا على فرصة جعل الأمور أفضل للمستقبل".

وأضاف: "وبالنسبة للفورمولا واحد بالأساس، فقد بلغنا بعض المستويات التي لا تُعتبر منطقيّة بالنسبة لي والتي نحتاج لمعالجتها".

وأكمل: "قمت هذا الصباح ببعض الحسابات حول ما نريد فرضه على الفرق رفقة مجموعة الفورمولا واحد، سيكون المستوى الجديد في فلك 150 مليون دولار بالنسبة للفرق الصغيرة وحتّى 300 مليون دولار بالنسبة للفرق الكبيرة، حيث يتضمّن الأخير تكاليف تطوير المحرّك بالنسبة للمصنّعين".

وأردف: "لا يزال ذلك رقمًا جنونيًا. لذا يُمكنكم أن تتخيّلوا أين كنّا؟ ولا نزال نُواجه بعض المقاومة من قبل بعضها".

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وبحديثه تحديدًا حول المصنّعين، قال تود أنّ التوقّعات الدوليّة لارتفاع معدّلات البطالة قد تنقل تركيز مصنّعي السيارات بعيدًا عن المشاركة في رياضة المحرّكات.

وقال: "لا أعتقد بأنّ أولويّة أيّ مصنّعٍ الآن هي ضمان مواصلة المشاركة في سباقات المحرّكات. قرأت للتوّ تقريرًا للأمم المتّحدة حول هدف التطوير المستدام، حيث يتوقّع خسارة 25 مليون شخصٍ لوظائفهم. لهذا السبب أتفهّم برنامج كلّ شركة بشكلٍ ما".

وأضاف: "لكن إن خسرت شركة بضع عشرات من الموظّفين من فريق التسابق، فلا أعتقد بأنّ ذلك سيكون دراميًا. ما سيكون دراميًا هو أن تخسر أربعة فرق من الفورمولا واحد على سبيل المثال".

وأكمل: "آمل أن يُدرك الجميع الصورة الكبرى وليس الاقتصار على الصورة الفرديّة. وذلك ما نُحاول فعله مع مجموعة الفورمولا واحد".

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وقال تود أنّ الأهمّ للمستقبل هو إقناع القائمين على الفرق بوجود مستقبلٍ جيّد للرياضة.

وقال: "آمل أن يُحافظ بعض مالكي الفرق أو الرعاة على حافزهم. لهذا السبب نحتاج للتأكّد من عدم تثبيطهم، إذ قد يقولون: حسنًا، ما هو الغرض من ذلك في النهاية؟ هل لا أزال أودّ المشاركة؟ هل لا أزال في حاجة لذلك؟".

وأكمل: "لذا علينا تشجيعهم لضمان بقائهم. لدينا مسؤوليّة في هذا الجانب. لكن بصدق لا يُمكنني الحديث نيابة عنهم".

واختتم حديثه بالقول: "لا أعلم تفاصيل أعمالهم وطرق عملهم. هكذا كانت الفورمولا واحد منذ بدايتها، فرق تأتي وتُغادر. آمل أن يبقوا في الوقت الحاضر".

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