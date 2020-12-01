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تود: يجب فهم العودة "المخيفة" للنيران في الفورمولا واحد

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تود: يجب فهم العودة "المخيفة" للنيران في الفورمولا واحد

قال جان تود رئيس "فيا" أنّ العودة "المخيفة" للحوادث المروّعة واشتعال النيران في الفورمولا واحد أمرٌ على البطولة فهمه سريعًا.

بالتزامن مع بدء الهيئة الحاكمة للبطولة تحقيقًا مفصّلًا في الحادث المروّع الذي تعرّض له رومان غروجان ضمن جائزة البحرين الكبرى، قال تود أنّ طريقة انفجار كرة النار تلك مثّلت مسألة أساسيّة بالنسبة إليه.

وضمن حوارٍ حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، اعترف تود أنّ حادث غروجان كان "مخيفًا"، لكنّ جانب النار هو الذي فاجأه أكثر من أيّ شيء آخر.

وقال الفرنسي: "أعتقد بأنّنا نسينا جميعًا آخر مرّة اشتعلت فيها سيارة بذلك الشكل. لذا نحتاج لفهم سبب حدوث ذلك هذه المرّة".

وأضاف: "عليّ القول بأنّني لا أذكر الكثير من الحوادث التي انشطرت فيها سيارة بالكامل. لكنّنا نحتاج لتحقيق مفصّل خبير. يبدو أنّ خليّة النجاة قاومت بشكلٍ جيّد".

ثمّ تابع: "هل يُمكنكم أن تتخيّلوا ما كانت لتكون عليه قدماه لو لم تكن مقاومة الخليّة جيّدة، ذلك مدهش. كما أنّ الكثير من الأشياء الأخرى جاءت نتيجة التحسينات المتواصلة".

وقال تود أنّه في حين عملت إجراءات السلامة الخاصة بالفورمولا واحد لإنقاذ غروجان، فإنّ "فيا" ستُركّز على سبب تعرّض الفرنسيّ لحروقٍ في يديه.

وقال: "نحتاج لفهم القفازات، كون يداه احترقتا قليلًا بحروقٍ من الدرجة الثانية. نحتاج لفهم سبب حدوث ذلك. كما أنّ بذلته احترقت قليلًا".

وفي حين أنّ تود قال بأنّ هناك رضى حيال مساعدة نظام الطوق "هالو" على إنقاذ حياة غروجان، فإنّه أشار إلى جوانب أخرى من الحادث كشفت وجود المزيد لفعله لتحسين السلامة.

وقال: "لا يُمكنك توقّع كيفيّة خروج سيارة عن المسار مثلما حدث. تحدّدت الزاوية نتيجة احتكاك إطاره مع إطار دانييل كفيات ومن ثمّ توجّهت السيارة مباشرة نحو الحاجز في منطقة لا يتوقّع فيها أيّ أحدٍ خروج السيارة عن المسار".

وأضاف: "كما أنّ السيارة كانت مزوّدة بـ 100 كلغ من الوقود، وانشطرت بالكامل، نحتاج لفهم ذلك. اصطدم بالحاجز المعدنيّ على سرعة تفوق 200 كلم/س، ونعلم أنّه لو لم يكن الطوق هناك فلا أريد التفكير في ما كان ليكون عليه الوضع".

وكانت السيارة الطبيّة قريبة للغاية ووصلت إلى موقع الحادث بعد 9 ثوانٍ فقط من وقوعه وقال تود حيال ذلك: "من الجيّد أنّ سيارة الطبيّة كانت تتبع السيارات، كون الحادث وقع مباشرة بعد الانطلاقة. لذا وصلوا سريعًا جدًا".

وأضاف: "ومن ثمّ كان بوسعكم رؤية مدى شجاعة الطاقم، حيث عرّض إيان روبرتس وألان فان دير ميرفي نفسيهما للخطر فورًا، وكذلك المارشلز المحليون".

وأكمل: "رأينا مجموعة رائعة من الناس حينها وذلك ما يُلهمني. دائمًا ما أقول أنّ هناك الكثير من الأشياء التي لا أحبّها في الفورمولا واحد. لكن هناك الكثير من الأشياء الأخرى التي أعشقها في الفورمولا واحد. وجزء ممّا أحبّه هو التنظيم والاجتماع والتعاون للتقدّم إلى الأمام".

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