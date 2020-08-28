تود يأمُل أن تُخمد قوانين منع نسخ السيارات المخاوف حيال وجهة الفورمولا واحد

أثارت مقاربة ريسينغ بوينت بنسخ سيارة مرسيدس الفائزة باللقب من العام الماضي الكثير من الجدل، حيث تقدّمت رينو باحتجاج ناجح على تصميم قنوات تهوية المكابح لدى غريمتها.

ويبدو حتى الآن أن القضية تتجه نحو محكمة الاستئناف الدولية، حيث باتت فيراري الفريق الوحيد الذي أبقى طلب استئناف الحُكم، بعد أن سحبت رينو طلب الاستئناف.

كما عبّر عدد من الفرق كذلك عن مخاوفه من أنّه وإذا ما سمحت "فيا" بالنسخ الواضح، عندها قد يقود ذلك الرياضة بعيدًا عن التصاميم المستقلة ويغيّر جوهر الفورمولا واحد إلى الأبد.

وقد تقبّل الاتّحاد أنّ السماح للجميع بحُرية النسخ لا يمثّل الوجهة التي يجب أن تتبعها الفورمولا واحد، حيث كشف نيكولاس تومبازيس - مسؤول شؤون المقعد الأحادي لدى فيا - مؤخّرًا بأن الكيان الحاكم يعمل حاليًا على قوانين جديدة من شأنها منع أي فريق من تكرار عملية النسخ الكاملة التي قامت بها ريسينغ بوينت.

حيث قال: "سيمنع ذلك الفرق من الاستعانة بصور مكثّفة من أجل نسخ أقسام كاملة من السيارات الأخرى بالطريقة التي اتبعتها ريسينغ بوينت. لكنّنا سنظل نقبل أن يتم نسخ المكوّنات الفردية ضمن المناطق المحلية، بيد أنّنا لا نرغب بأن تكون السيارة بأكملها منسوخة بشكل أساسي من سيارة أخرى".

وبينما لم يتمّ الإعلان بعد عن تفاصيل هذه القوانين الجديدة، لكنّ تود أبدى ثقته بأنّه وعندما يتمّ نشرها، ستُرضي تلك الفرق التي ترغب بضمان أن يكون لكل فريق هويته الخاصة على سيارته.

وضمن معرض حديثه إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن قضية ريسينغ بوينت وخطوة نقلها إلى محكمة الاستئناف، قال تود: "من الواضح بأنّ مخاوف بعض الفرق حيال مسألة النسخ هي أمر نرغب بمعالجته".

وأضاف: "خصوصية الفورمولا واحد تتمثّل في أنّ كل فريق هو مصنّع، مسؤول عن تصميم سيارته. لذا وإذا ما تعيّن علينا أن نكون أكثر دقة في صياغة النصوص، فسنقوم بذلك".

وتابع: "إنّه أمر نعمل عليه الآن وربما في ضوء ذلك ستكون الفرق سعيدة بالقوانين الجديدة، وسنرى ما سيحدث".

واختتم: "لكن بالنسبة لي، سيكون من غير اللائق التعليق على مسألة ما تزال تحت الاستئناف".