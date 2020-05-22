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تود: "وحدة" فيراري هي الفارق بين حقبتي شوماخر وفيتيل

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تود: "وحدة" فيراري هي الفارق بين حقبتي شوماخر وفيتيل
22-05-2020

يعتقد جان تود أنّ التفكك الذي تشهده القلعة الحمراء شكّل سببًا رئيسيًا في فشل سيباستيان فيتيل بالسير على خُطا مايكل شوماخر والفوز بالألقاب مع فيراري.

أعلنت فيراري أنّ فيتيل سيغادر صفوفها نهاية موسم 2020، ما يجعل الغموض يُحيط بمستقبل بطل العالم أربع مرّات في الفورمولا واحد.

وقد ركّز تود على مدى الوحدة التي تمتّع بها فريق فيراري خلال الأوقات الجيّدة والسيئة مع شوماخر، مُحددًا ذلك كفارق رئيسي عن حقبة فيتيل مع الفريق.

فقال: "سواء كانت النتيجة جيّدة أم سيئة، فبوسعك دومًا تفسيرها. سويًا مع مايكل، الفريق بأكمله في فيراري، حققنا نجاحات كبيرة كون الفريق كان متحدًا وقويًا للغاية، والجميع يدعمون بعضهم البعض، ولا سيّما في الأوقات الصعبة أكثر من الجيّدة".

وأضاف: "من السهل التواجد سويًا عندما تكون كل الأمور جيّدة، لكنّك ترى القبطان الجيّد في البحار الهائجة. وعندما تعرّض الفريق لذلك، كنّا جميعًا متواجدين على القارب، وأعتقد بأنّ ذلك هو ما صنع الفارق".

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في المقابل، وفي ظلّ محدودية خيارات فيتيل من أجل البقاء في البطولة في موسم 2021، فإنّ صاحب الـ 32 عامًا قد يواجه قرار اعتزال السباقات.

وعند سؤاله إذا ما سيكون اعتزال الألماني خسارة كبيرة للفورمولا واحد، قال تود أنّه يود من الناس أن تكون "أكثر إيجابية" حيال خيارات فيتيل.

"سيباستيان فيتيل أحد أعظم السائقين في رياضة السيارات" قال تود.

وتابع: "تمّ إعلان مغادرته الفريق، ولن يقود لصالح لفيراري لما بعد 2020. لكن هنالك العديد من الفرص الأخرى. يُمكننا فقط أن نتمنى له الأفضل، إذ أشعر بالفعل أنّ أيّا ما كان الفريق الذي سيحصل على خدماته، سيكون محظوظًا للغاية".

وأكمل: "إنّه بالطبّع أحد السائقين الذين إذا ما تواجدوا على متن سيارة لائقة، فسيكون بمقدوره الفوز بالبطولات. عندما وصل مايكل إلى فيراري في 96، تمكّن فقط من الفوز بثلاثة سباقات، ليس لأنّه لم يكن متحفزًا، ولكن ببساطة كونه لم يحظَ بالسيارة التي تسمح له بأن يكون بطلًا للعالم".

وأردف: "لكنّنا تمكّنا على نحوٍ تدريجي من بناء السيارة والفريق الذي جعل ذلك ممكنًا، لذا فإنّها جهود مجتمعة. إذا ما نظرتم إلى لويس هاميلتون، إذا لم يحصل على سيارة قادرة على الفوز، ما كان ليحقق بطولة العالم".

واختتم: "كما رأيتم ذلك مع فرناندو ألونسو، وكذلك فيتيل، إنّه أمر منطقي".

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