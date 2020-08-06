تود: هاميلتون "المثير للإعجاب" على طريقه لكسر أرقام شوماخر في الفورمولا واحد

سجّل هاميلتون فوزه رقم 87 من بوابة جائزة بريطانيا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، ليصبح على بُعد أربعة انتصارات من رقم شوماخر القياسي البالغ 91 فوزًا.

وقد حمل الأسطورة الألمانية هذا الرقم منذ العام 2001.

كما أنّ بوسع هاميلتون كذلك معادلة رقم شوماخر في عدد البطولات والبالغ سبعة ألقاب في 2020، إذا ما تمكّن سائق مرسيدس من حصد لقب السائقين، ويقترب هذا الهدف مع كل سباق في ظل تقدم البريطاني بالفعل بفارق 30 نقطة في صدارة ترتيب هذا الموسم.

يُذكر أنّ تود قد عمل مع شوماخر ضمن صفوف فيراري كمدير للفريق خلال فترة البطولات الخمس المتتالية التي سجلها الفريق من 2000 إلى 2004.

وضمن معرض حديثه مع وسائل إعلام مختارة من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم" قُبيل سباق سيلفرستون الأسبوع الماضي، أشار تود إلى ارتباطه وتأثّره بأرقام شوماخر القياسية ولا سيّما وأنّه لعب دورًا فيها، لكن لا يسعه سوى الإشادة بإنجازات هاميلتون.

فقال: "لأكون صادقًا، إذا ما كنت مرتبطًا بالرقم القياسي، فسترغب بأنّ يظل قائمًا. لكن على الجانب الآخر، عادة ما يكون هنالك عُمر للرقم القياسي، فكل الأرقام القياسية مصيرها أن يأتي من يكسرها".

وأضاف: "من الواضح أنّ مرسيدس ولويس يبذلون كل ما لديهم لكسر هذه الأرقام. وبالفعل تم كسر بعضها. من المذهل أن تسمع أرقامًا مثل 91 قطب انطلاق أوّل، 85 أو 86 انتصارًا. حتى وإذا ما كان بوسعك القول بأنّنا في حقبة مختلفة وما إلى ذلك، فإنّ ذلك ليس جزءًا من الأرقام القياسية ولا يؤخذ في الاعتبار".

وتابع: "إنّه أمر مثير للإعجاب. إذا ما كان ذلك هو ما يستحقّونه، فليس أمامك سوى تهنئتهم".

تجدر الإشارة إلى أنّ مرسيدس قد فازت بالسباقات الأربعة الأولى حتى الآن في موسم 2020، وتبدو في طريقها لهيمنة كاملة على بقية الموسم، وذلك بفضل الأداء المذهل لسيارتها "دبليو11".

كما نشير إلى أنّ سيارات 2020 سيستمر اعتمادها في 2021 كجزء من إجراءات خفض النفقات عقب أزمة تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19"، ما يعني أنّ الترتيب التنافسي من المرجّح أن يبقى كما هو في العام المُقبل.

وعند سؤاله إذا ما كان قلقًا بأنّ المشجّعين سيتوقفون عن مشاهدة الفورمولا واحد بسبب تواصل همينة مرسيدس حتى نهاية 2021، قال تود أنّه لا يمتلك سوى الاحترام لإنجازات هذا الفريق.

"يجب القول بأنّني أحترم هذا الأداء ومعجب به، كونه ليس لعام واحد فقط. مرسيدس تخوض عامها السابع من تلك الهيمنة" قال تود.

وأكمل: "لكن ولصالح الرياضة، أعتقد بأنّه وعلى غرار جميع من يودون أن تكون المنافسة غير متوقعة على نحوٍ أكبر، فنرغب برؤية مزيد من التغيير. ولكن ذلك يعني مزيدًا من الفرق القادرة على المنافسة، وفي ذلك، فإنّ دورنا هو ضمان أن تتبع الفرق القوانين".

واختتم: "أعلم بأنّ بعض الفرق الأخرى، ومصنعي المحركات، سيكونون قادرين على بذل الجهد الذي يسمح لهم بامتلاك سيارات بمقدورها مقارعة مرسيدس".