تود: مرسيدس الغائبة عن حفل "فيا" تستحق "المزيد من الجوائز"

على ضوء خسارة هاميلتون لقبه الثامن في بطولة العالم للفورمولا واحد في اللفة الأخيرة من سباق جائزة أبوظبي الكبرى بطريقة مثيرة للجدل لصالح غريمه ماكس فيرشتابن، قرر البريطاني ومدير فريقه التغيب عن حضور حفل "فيا" السنوي.

ويعتبر غياب هاميلتون عن حضور الحفل باعتباره صاحب مركز الوصافة، خرقاً للوائح الرياضية وقد يؤدي إلى عقوبة بحقه.

لكن وبالرغم من تواصل الجدل حيال ما جرى في أبوظبي، يود تود ألا يؤثر ذلك بشكل سلبي على الحدث.

بدلاً من ذلك، أشار إلى أنه يجب التركيز على الاحتفال بحامل اللقب، ماكس فيرشتابن، الذي حقق لقبه الأول.

وحين سُئِل عن مشاعره حيال غياب وولف وهاميلتون، أجاب: "أعتقد أنه يجب علينا الاحتفال، بدلاً من محاولة الدخول في الجدل. لا جدوى من ذلك، ما الفائدة؟".

وتابع: "أعتقد وبطريقة ما، أنني أشعر بالأسف، لأن مرسيدس يجب أن تنال المزيد من الجوائز، لقد حققت اللقب الثامن في بطولة الصانعين، وذلك إنجاز فريد من نوعه".

واسترسل: "لكن هذا الشاب اليافع، قام بعمل رائع، وهذا ما يجب التركيز عليه بدلاً من القول أننا سنعاقب هاميلتون لعدم حضوره".

بالمقابل، أوضح تود أنه يودّ الثناء على هاميلتون لتقديم موسم رائع آخر، يرى أن مرسيدس كانت خلاله الفريق الأفضل خلاله.

فقال: "سنفتقده. لويس بطل مذهل. لم يرتكب أي خطأ. لقد كان مذهلاً بحق، ربما مع أفضل سيارة، أو الفريق الأفضل، ولم يرتكب أي خطأ. هذه المرة ماكس فاز بعشرة سباقات، وهذا إنجاز فريد كذلك".

يشار إلى أن تود سيترك منصبه مع "فيا" اليوم الجمعة، لكن قبل رحيله أطلق تحقيقاً حيال مجريات جائزة أبوظبي، وذلك لدراسة ما يمكن تعلمه مما جرى.

ويرى الفرنسي كذلك أن فيرشتابن كان محظوظاً بسيارة الأمان في أبوظبي، لكنه بالمقابل أشار إلى الحظ السيء الذي صادف الهولندي في أوقات سابقة من الموسم.

فقال: "أعتقد أنه نال ما يستحقه. لقد قدم موسماً رائعاً. إنه إنسان في نهاية المطاف، كما تعلمون، لقد ركّز على تلك اللفة الأخيرة. لكنه كان محظوظاً حقاً فيها".

واختتم: "علينا النظر للموسم برمته. هل كان محظوظاً في سيلفرستون؟ أو في أذربيجان؟ أو بودابست؟ لم يكن محظوظاً هناك".